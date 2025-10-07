Трамп заявил о получении «очень сильного сигнала» от Ирана по сделке в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты получили «очень сильный сигнал» от Ирана о заинтересованности в заключении сделки по Газе.

«Я думаю, что фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано»,— сказал он журналистам.

29 сентября Дональд Трамп опубликовал свой план из 20 пунктов. Предложение включает немедленное прекращение огня, одно из условий — освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия сторонами плана.

План также предусматривает, что палестинское движение «Хамас» и другие группировки должны полностью отказаться от участия в управлении сектором Газа. Контроль над сектором должен временно перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Дональдом Трампом.

В воскресенье президент США сообщил, что первая фаза его плана по урегулированию конфликта, касающаяся освобождения заложников, будет завершена в течение недели.