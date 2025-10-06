«Газпром»: ситуация с подготовкой к зиме в Европе усугубляется

Ситуация с подготовкой Европы к зимнему периоду усугубляется из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Такой вывод сделали в «Газпроме» (MOEX: GAZP).

По состоянию на 4 октября, запасы в европейских ПХГ составляют только 82,7%. Целевой показатель заполненности (90%) теперь кажется малореалистичным, уточнили в компании.

С наступлением первых заморозков 1-2 октября европейские хранилища впервые в сезоне 2025/26 перешли в состояние «нетто-отбор», когда суммарный объем отбора газа из ПХГ превысил объем закачки. Это свидетельствует о начале активного потребления запасов. Более того, объем активного газа в хранилищах — 83,8 млрд куб. м — на 12,8% меньше, чем годом ранее, и является одним из самых низких за последние годы.

Отдельно рассмотрена ситуация в Германии и Австрии, которые обладают крупными мощностями хранения. В Германии отбор газа начался при заполненности ПХГ всего на уровне 76,3%, в Австрии — при 84,9%.

В «Газпроме» предупредили, что при сильных или долгих морозах недостаток газа в хранилищах может привести к риску сбоев в газоснабжении европейских потребителей.