FT: Евросоюз может ввести 50-процентные пошлины на импорт стали со всего мира

Евросоюз готовится ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира для долгосрочной защиты своей сталелитейной промышленности. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Брюсселе.

Один из анонимных представителей ЕС заявил FT, что других вариантов для сохранения отрасли не существует и в противном случае Европа рискует полностью потерять сталелитейную промышленность. Сейчас в Евросоюзе действуют пошлины на импорт стали в размере 25%, которые были введены в 2018 году в ответ на тарифы, установленные США. Они должны истечь в июне 2026 года. Однако эти меры малоэффективны из-за увеличения беспошлинных квот.

Еврокомиссия также планирует ограничить импорт стали квотой в 18 млн т в год, что примерно в два раза ниже показателей 2013 года. Размеры квот будут определяться по категориям продукции и могут корректироваться в ходе переговоров. По мнению авторов инициативы, повышение пошлины до 50% станет необходимым ответом на растущую изоляцию американского рынка и волну дешевого импорта из Китая.

Гендиректор ассоциации UK Steel Гарет Стейс в разговоре с FT выразил серьезную озабоченность возможным введением пошлин Евросоюза. Он отметил, что около 80% экспорта стали из Великобритании направляется в страны ЕС, и в случае введения таких тарифов экономика королевства может сильно пострадать.