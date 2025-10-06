В колониях и тюрьмах введены должности штатных священников

В России начал работу институт помощников начальников исправительных учреждений (ИУ) по работе с верующими, сообщили “Ъ” в Синодальном отделе Русской православной церкви (РПЦ) по тюремному служению. Сейчас в РФ порядка 700 ИУ, на первом этапе планируется ввести в штат новых помощников в 97 из них.

С 1 января 2024 года, напомним, были введены должности помощников начальников СИЗО по работе с верующими. Аналогичная должность теперь введена в тюрьмах и колониях. Инициатива принадлежит Минюсту, предложение было поддержано патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Синодальным отделом по тюремному служению и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Введение должности не потребовало бюджетных затрат, а было осуществлено за счет перераспределения уже имеющихся во ФСИН должностей, отметили в РПЦ. «Сейчас территориальными органами ФСИН совместно с епархиями РПЦ активно проводится работа по комплектованию новых должностей,— рассказали “Ъ” в Синодальном отделе.— В ближайшее время штатные тюремные капелланы приступят к исполнению своих служебных обязанностей».

«Нововведение позволит на регулярной основе окормлять самые сложные категории осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, а также вести духовно-просветительскую работу с сотрудниками пенитенциарного ведомства, специфика деятельности которых связана с постоянным риском для жизни»,— рассказала “Ъ” руководитель пресс-службы Синодального отдела РПЦ Светлана Гамершмидт.

«Уже действующие институты помощников начальников территориальных органов ФСИН по организации работы с верующими и помощников начальников СИЗО по работе с верующими показали высокую эффективность,— говорит председатель Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский.— Введение новой штатной должности, которую будут замещать священнослужители традиционных для России религиозных организаций, будет открывать для них возможность более плодотворной деятельности по оказанию духовной помощи как несовершеннолетним, отбывающим наказание в виде лишения свободы, так и лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления». Церковь, по его словам, никогда не считала преступников неисправимыми.

Сейчас более 1,1 тыс. священнослужителей РПЦ окормляют места лишения свободы, около 280 из них служат в учреждениях уголовно-исполнительной системы на штатной основе. «Духовенство играет огромную роль в профилактике проявлений экстремизма, суицидального и деструктивного поведения среди людей, находящихся в заключении,— сказал отец Кирилл.— Священники не только совершают богослужения в тюремных храмах, но и проводят индивидуальные и коллективные беседы, помогают осужденным обрести веру в Бога, прийти к покаянию и изменить свою жизнь».

Павел Коробов