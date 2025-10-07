«Лента» затянула производство

Группа «Лента» прекращает сотрудничество с транснациональным производителем товаров для гигиены и уборки Reckitt (выпускает презервативы Durex, пятновыводители Vanish, средства очистки Tiret и Calgon, освежители Air Wick), говорится в сообщении компании. Полный список позиций, от которых откажется сеть, в релизе не приводится. Стороны не смогли договориться об условиях работы. Reckitt, согласно тексту сообщения, отказалась перейти на модель расчетов, предполагающую уход от практики выплат бонусов со стороны поставщиков.

Производитель настаивает на другой системе, по которой сеть будет работать с отрицательной наценкой до минус 20%, компенсируя потери за счет бонусов. В торговой сети эти условия считают непрозрачными, указывая, что они не обеспечивают стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности. Ассортимент Reckitt «Лента» планирует заменить другими товарами.

Ценовые войны нередко становятся причиной краткосрочной приостановки сотрудничества производителей и крупнейших ритейлеров. X5 Group в июле завила, что продукция Mars больше не будет представлена в сетях «Пятерочка» и «Перекресток» из-за несоответствия условий поставщика принципам справедливого ценообразования. Уже в начале сентября ритейлер официально сообщил о возобновлении поставок.

Александра Мерцалова