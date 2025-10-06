В Пензе посадят больше тысячи крупных саженцев деревьев 11 видов

6 октября МБУ «Пензавтодор» подвело итоги конкурса на поставку в Пензу саженцев деревьев. Наименование организации-подрядчика пока не опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Стартовая цена договора — 13,3 млн руб. По результатам конкурса на понижение победило предложение одного из трех участников — 9,8 млн руб. Второй участник хотел получить подряд за 9,93 млн руб., третий — за 10,23 млн руб.

В среднем один крупномер обойдется бюджету в 9,6 тыс. руб. Учреждение заказало 1,011 тыс. деревьев следующих наименований: ель колючая Arizona Kaibab — 29 шт.; липа мелколистная pallida — 172 шт.; клен остролистный Emerald Queen — 88 шт.; черемуха обыкновенная Ватерери — 30 шт.; тополь пирамидально-осокоревый Камышинский — 272 шт.; сосна Sylvestris DK или Kronborg — 59 шт.; сирень «Олимпиада Колесникова» — 50 шт.; ива Nana — 90 шт.; рябина обыкновенная Sheerwater seedling — 146 шт.; береза бумажная — 65 шт.; каштан конский восьмитычинковый — 10 шт.

Деревья должны привезти по адресу в Ленинском районе Пензы: проспект 40 лет Октября, 25. На указанной территории расположен лес за микрорайоном Тепличный. Согласно условиям договора, саженцы поставят в течение трех дней с подписания документа.

Дарья Васенина