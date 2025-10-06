Балетмейстер Почетного легиона

В возрасте 80 лет умер Патрис Барт — этуаль, репетитор, балетмейстер Парижской оперы. Прослуживший в главном балетном доме Франции больше полувека и ставший воплощением аристократизма французского балета, он всю жизнь имел особые отношения с русской классикой. Она, собственно, и подарила Патрису Барту профессию хореографа и творческое долголетие.

Патрис Барт, родившийся в год окончания Второй мировой, прожил мирную, благополучную и прекрасную жизнь. Его талант был замечен сразу: в кордебалет Парижской оперы ученик Школы был взят 14-летним, всего после двух лет обучения. По балетной иерархической лестнице тогда продвигались медленнее, чем в нынешние времена, так что звание этуали, полученное им в 27 лет, можно считать стремительным взлетом.

В годы его танцевальной карьеры (1959–1989) репертуар Оперы не был так уж радикален — время эстетических революций еще не пришло. Патрис Барт танцевал весь репертуар: балеты Сержа Лифаря и Ролана Пети, Джорджа Баланчина и Кеннета Макмиллана; а этуаль получил за роль Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера. Классиком он был прирожденным: идеальные пропорции, благородная внешность, безупречные манеры, техническая подготовка и незаурядная, хотя замаскированная элегантностью физическая сила. Посвященный ему документальный фильм называется «Портрет повелителя балета» (2006), однако царственность и аристократизм не скрывали его обаятельной мужественности, точнее — покоряющей сексапильности.

Именно таким — гипнотически неотразимым любовником — запомнился он советским балетоманам, штурмовавшим Большой театр в 1969-м.

Первый международный балетный конкурс в Москве открыл советским зрителям не только многообразие мировых школ и эстетических предпочтений. Он пусть мельком, но представил и современную мировую хореографию. На втором туре парижане — мускулистый брюнет Патрис Барт и рослая блондинка Франческа Зюмбо — исполняли дуэт из балета Бежара «Бхакти». Телесная откровенная страсть этих «индийских богов» сразила не только зрителей, но и жюри во главе с целомудренной Галиной Улановой. Французы разделили первое место с четырьмя советскими артистами (в числе которых был и Михаил Барышников); и уж, конечно, это золото принес им не балетный «Корсар» — в прыжковых трюках наши балетные атлеты были недосягаемы.

В Парижской опере тогда Бежара не танцевали, так что на родине подобные роли не затеняли сияющее сценическое амплуа Барта — благородного героя, danseur noble. Впрочем, это амплуа соответствовало и природным склонностям Патриса Барта, не просто обожавшего классику, но великолепно знавшего ее законы, ее язык, ее структуры и способы представления. Своей любовью и знаниями он жаждал поделиться со следующим поколением, а потому, еще не закончив танцевать, стал репетитором балета Оперы. Рудольф Нуреев, возмутитель благочиния главного французского балетного храма, прекрасно осознавал ценность такого специалиста: в пору директорства Нуреева Барт стал хранителем наследия и «местоблюстителем престола». Когда своевольного директора все-таки «ушли» из Парижской оперы, именно Барт временно исполнял его обязанности.

В 1991-м он вместе с русским эмигрантом Евгением Поляковым вернул в Оперу полузабытую французами «Жизель» — к 150-летию главного романтического балета.

А в следующем году умирающий от СПИДа Нуреев сделал Барта своим ассистентом при постановке ленинградской «Баядерки», за точность балетного текста отвечала Нинель Кургапкина.

Этот опыт окрылил Барта: в 1993-м он сочинил свою редакцию «Дон Кихота» для берлинской «Штаатсопер». И в следующие годы поставлял свою классику в разные европейские театры с конвейерной бесперебойностью: «Коппелия» (1996), «Лебединое озеро» (1997), снова «Баядерка», уже четырехактная (1997), «Щелкунчик» (1999). Вдохновенно сочинял и собственные балеты: «Вердиану» (на музыку из дивертисментов Верди, 1999), «Ромео и Джульетту» (2002), «Чайковского» (2005). Хореограф-романтик, он любил ставить балеты про романтиков — творцов и властителей: в Польше — про Шопена, в Швеции — про Густава III.

В 2003-м Опера заказала Барту «Маленькую танцовщицу Дега», когда классика казалась неактуальной: на парижской сцене правили балет Анжелен Прельжокаж и Матс Эк. Но эта прелестная зарисовка балетных нравов и обычаев столетней давности доказала, что никакие новейшие течения не смогли пошатнуть традиции и технику 300-летней парижской школы, и Опера постановкой годилась.

Гордилась своим «повелителем балета» и Франция, увенчавшая его множеством наград, премий и званий.

Командор искусств и литературы, кавалер национального ордена «За заслуги» и ордена Почетного легиона продолжал прививать Европе любовь к классической балетной культуре до последнего года жизни. В 2025-м в Берлине опять возобновили «Лебединое озеро» Барта, творчески переосмыслившего канонический сюжет, и знаменитый спектакль-долгожитель оказался на удивление свежим и современным.

Татьяна Кузнецова