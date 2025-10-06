«Молот» уступил в матче в Самаре по буллитам

В первом выездном матче «Молот» в Самаре встретился с хоккеистами ЦСК ВВС.

Основное время завершилось при счете 3:3. Пермская команда все свои шайбы забросила во втором периоде. Голами отметились Максим Кицын, Эмиль Галиоскаров и Руслан Галимзянов.

Овертайм хозяева начинали в большинстве, но в итоге заброшенных шайб в дополнительном времени не было. В серии буллитов «летчики» реализовали две попытки и добыли первую домашнюю победу в сезоне – 4:3. «Молот» заработал очко в этой встрече и продолжит турне матчем в Казани против «Барса».