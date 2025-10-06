Владелец булочной в Пензе отсудил у города 20,8 миллиона за изъятие помещения

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) рассмотрел жалобу администрации Пензы на решение Арбитражного суда Пензенской области по делу об изъятии нежилого помещения ООО «Магазин № 253 „Булочная“». Соответствующее решение опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Спорное помещение площадью 121,3 кв. м расположено на ул. Калинина, 17. Истец требовал изъять актив в муниципальную собственность с выплатой владельцу 11,67 млн руб. Ответчик не спорил с самим фактом изъятия, однако сумма компенсации его не устроила. Гендиректор булочной Петр Рогожкин заказал экспертизу, которая определила стоимость помещения — 19,85 млн руб.

26 сентября 2024 года судья пензенского АС Галина Алексина, опираясь на проведенную в рамках процесса экспертизу, установила компенсацию 17,6 млн руб. Администрация подала апелляцию. 2 октября 2025-го судебная комиссия апелляционного АС в составе председательствующего Дмитрия Дегтярева, а также Екатерины Коршиковой и Леонида Ястремского, по результатам нового исследования, решила, что город должен выплатить коммерсанту 20,8 млн руб. и оплатить судебные расходы.

Ответчик также просил учесть дополнительно 6% процентов налога. Суд первой инстанции отклонил требование, сославшись на позицию Высшего Арбитражного Суда, согласно которой компенсацию, полученную при изъятии имущества, не включают в базу налога на прибыль. В суде второй инстанции требование не озвучили.

ООО «Магазин № 253 „Булочная“» существует с марта 1999 года. Петр Рогожкин — гендиректор, владелец и единственный сотрудник организации. По данным Rusprofile, минимум с 2012 года компания несла убытки от 25 тыс. руб. (2014) до 1,5 млн руб. (2020). Максимальная прибыль составила 341 тыс. руб. (2022). Господин Рогожкин владеет и руководит только булочной, также он является ИП.

Дарья Васенина