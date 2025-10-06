Банкрот из СИЗО

Суд признал банкротом арестованного нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу. Ранее он подал заявление о своем банкротстве из-за требований прокуратуры на 635 млн руб. Надзорное ведомство добилось решения о взыскании имущества Дзепы на аналогичную сумму, предъявив ему антикоррупционный иск за старые инвестконтракты. Дзепа не согласен с решением об обращении его имущества в доход государства, но готов продать его на открытых торгах с рыночной оценкой. По словам его защиты, такие торги будут лучше для кредиторов, чем продажа недвижимости по кадастровой стоимости. «Дело Дзепы» впервые публично прокомментировал бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, у которого коммерсант недолго был заместителем в 2000 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дзепа (справа) в октябре 2023 года осматривает пока еще свое имущество

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепу. Ранее он сам подал заявление о банкротстве после того, как прокуратура потребовала с него 635 млн руб. По данным из судебной картотеки, суд ввел процедуру реализации имущества Дзепы, на которую будет назначен арбитражный управляющий.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Дзепа, владеющий помещениями и зданиями в Нижнем Новгороде, был арестован в ноябре 2024 года. Следствие обвинило его в мошенничестве при заключении с администрацией Нижнего Новгорода и исполнении 27 инвестиционных контрактов по ремонту и реконструкции различных объектов недвижимости с конца 1990 годов. Затем прокуратура Нижегородской области подала антикоррупционный иск к предпринимателю. По этому иску Нижегородский райсуд решил обратить в доход государства ряд объектов недвижимости, нажитых за два десятилетия, и доходы от них.

Дзепа утверждает, что действовал законно, поэтому обжаловал в апелляционной инстанции решение суда в пользу прокурора.

Прокуратура, наоборот, считает, что Дзепа использовал информацию от сотрудников мэрии, где с октября 2002-го по июль 2005 года он работал управляющим делами у мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Получив эту информацию, он покупал не нуждающуюся в ремонте муниципальную недвижимость. При этом оформлялись фиктивные документы о затратах на проведение ремонта этих объектов. Сейчас по уголовному делу у некоторых спорных зданий вскрывают конструкции в рамках назначенных строительных экспертиз.

Что касается арбитражного дела о банкротстве, по словам представителей Дмитрия Дзепы, сумма заявленного им долга совпадает с требованиями прокурора. По решению суда у коммерсанта арестовали имущество на 635 млн руб. Решение о его изъятии в пользу государства еще не вступило в законную силу, но Дмитрий Дзепа хочет, чтобы его недвижимость для расплаты с кредиторами продавали с публичных торгов. «Процедура реализации имущества в ходе банкротства подразумевает его рыночную оценку. К тому же речь идет о коммерческих помещениях с имеющимися арендаторами, по сути это готовый бизнес», — пояснила адвокат Ольга Краснова.

По ее словам, поскольку у Дзепы есть и другие кредиторы, кроме государства, всем будет выгоднее, если арестованное имущество продадут по рыночной цене, нежели судебные приставы реализуют его по кадастровой стоимости без всяких оценок.

Недавно «дело Дзепы» прокомментировал бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Он считает обвинения в адрес Дзепы «не совсем корректными». «Инвестконтракты, которые ему вменяют, всегда предлагались всем желающим инвесторам. Их было несколько сотен, и решения о целесообразности их заключения принимала комиссия, в которую мэр не входил. Назначалась экспертиза по оценке объекта, по ее итогам заключался инвестконтракт с указанием суммы вложений со стороны инвестора. По завершении работ комиссия проверяла, выполнены ли условия инвестконтракта. И если он выполнялся, то происходило распределение долей в объекте между городом и инвестором. После чего инвестор по рыночной цене мог выкупить долю города, если у него были свободные деньги. Все это носило публичный характер», — объяснил господин Булавинов механизм сделок.

По его мнению, сейчас Дмитрия Дзепу проверяют на то, реально ли он понес заявленные вложения: «Вопрос не в том, почему эти контракты с ним заключались, а выполнял ли он их».

При этом господин Булавинов отметил, что в 2005 году решил расстаться со своим управделами, узнав, что тот на муниципальной службе «недопустимо курировал предпринимательство» в ситуации, когда места под торговлю цветами в центре города без конкурса получили компании, зарегистрированные на жену Дмитрия Дзепы и его подчиненного.

Роман Кряжев