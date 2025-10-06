На заводе в Чайковском округе произошел пожар

В поселке Прикамский Чайковского городского округа произошел пожар в одном из цехов ООО «Компания «Чайковский пластик». Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение об этом поступило в 19 часов 30 минут местного времени. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 5 человек, пострадавших нет. В здании цеха по производству пластиковой посуды происходило горение кровли на общей площади 100 м., пожар был ликвидирован в 21 час 32 минуты. Его предварительной причиной мог стать «недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования». В тушении принимали участие 20 человек и пять единиц техники.

