Президент Бразилии попросил Трампа отменить пошлины на товары страны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Во время беседы он призвал отменить введенные США 40-процентные пошлины на бразильские товары. Об этом сообщила пресс-служба бразильского правительства.

Во время разговора господин Лула да Силва также попросил снять ограничительные меры, введенные США против бразильских чиновников. Кроме того, стороны договорились о личной встрече, которая может пройти на предстоящем саммите АСЕАН в Малайзии. Бразильский президент выразил готовность посетить США.

Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на бразильские товары в августе. В результате общий размер тарифов на некоторые виды экспорта из Бразилии достиг 50%. Под повышенные пошлины попали, прежде всего, кофейная и мясная продукция. Ограничения также коснулись отдельных представителей судебной системы Бразилии.