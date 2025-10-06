В Черноземье 7 октября будет облачно и сухо, от +4°С до +19°С

Во вторник, 7 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +4°C до +19°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и в Воронеже в течение суток ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура составит до +8°C, днем — +17–19°C.

В Курске прогнозируют облачную погоду без дождя. Температура будет варьироваться от +9°C до +17°C.

В Липецке синоптики прогнозируют облачность без дождя. В темное время суток — до +5°C, днем — до +17°C.

В Орле будет облачно, без осадков. Ночью температура снизится до +8°C, днем поднимется до +16°C.

В Тамбове ночью ожидается переменная облачность, до +4°C. Днем облачность усилится, температура повысится до +17°C.

Ульяна Ларионова