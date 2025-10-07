Торт здесь неуместен

Владельцу товарного знака «Три шоколада» компании «Хлебпром» (бренды Mirel и «Русская нива») не удалось запретить использовать это обозначение в описании торта производителя «Фили-Бейкер». Суды отклонили иск, посчитав, что «Фили-Бейкер» использовал знак в информационных целях, чтобы указать на вид и рецепт торта. Кроме того, большинство потребителей, согласно соцопросам, не ассоциируют словосочетание «три шоколада» как марку конкретного производителя, понимая под ним лишь обозначение сорта кондитерского изделия, отмечается в судебных актах. Юристы говорят, что это новый подход в практике, учитывая, что товарный знак по-прежнему зарегистрирован за «Хлебпромом».

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, 2 октября Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу «Хлебпрома», требовавшего запретить компании «Фили-Бейкер» использовать товарный знак «Три шоколада» и взыскать с ответчика 5 млн руб. компенсации. Решения первой и апелляционной инстанций об отказе в иске оставлены в силе.

История конфликта кондитеров берет начало в 2019 году, когда ОАО «Хлебпром» (производит торты под брендами Mirel и «Русская нива») зарегистрировало за собой товарный знак «Три шоколада». Производитель кондитерских изделий ООО «Фили-Бейкер» попытался оспорить регистрацию марки, но Роспатент в 2021 году отказался снять правовую охрану со спорного бренда «Хлебпрома». Суды решение Роспатента признали законным, но на этом споры не завершились.

В декабре 2023 года уже «Хлебпром» подал иск к «Фили-Бейкер», настаивая, что конкурент незаконно использовал обозначение «Три шоколада», предлагая торты на своем сайте. Истец требовал запретить ответчику использование бренда и взыскать с него 5 млн руб. компенсации. «Фили-Бейкер» возражал, ссылаясь на то, что знак не ассоциируется у потребителей с «Хлебпромом» и имеет слабую различительную способность. Рассмотрение иска затянулось, так как «Фили-Бейкер» снова пытался отменить охрану бренда «Три шоколада», но получил отказ Палаты по патентным спорам.

В марте 2025 года Арбитражный суд Москвы вынес решение по спору об использовании знака. В нем отмечается, что «Фили-Бейкер» на своем сайте предлагал к продаже товар под названием торт «Три шоколада», над наименованием размещалась его марка — Pancho Factory. Суд признал фразу тождественной товарному знаку истца, но указал, что словосочетание «три шоколада» обозначает определенное кондитерское изделие и по классификаторам является названием вида торта наряду с «Наполеоном», «Тирамису», «Прагой», «Медовиком».

Также суд учел исследования ВЦИОМа и Левада-центра (признан иноагентом), по которым большинство опрошенных воспринимают обозначение «Три шоколада» как рецепт или сорт кондитерского изделия и только 2% респондентов, считающих это маркой конкретного производителя, соотнесли его с продукцией именно «Хлебпрома». В итоге иск был отклонен с объяснением, что обозначение «Три шоколада» использовалось ответчиком в информационных целях, для указания на рецепт, вид торта, и не выполняло индивидуализирующую функцию. По мнению суда, нет возможности смешения товаров разных производителей в глазах потребителей, поскольку на странице сайта ответчика указано фирменное наименование «Фили-Бейкер» и его марка Pancho Factory. Отказное решение в июне устояло в апелляции, а в октябре — и в СИП.

В «Хлебпроме» не ответили на запрос “Ъ”. Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ K&P.Group Анна Молчанова, представляющая интересы «Фили-Бейкер», заявила “Ъ”, что теперь компании могут «спокойно использовать общеупотребительные фразы», в том числе «три шоколада», для информирования потребителей. «Товарный знак является правовым механизмом защиты бренда, а не инструментом для устранения конкурентов с рынка»,— подчеркнула госпожа Молчанова.

«Ушло в народ»

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев называет это дело «показательным, потому что оно затрагивает тонкую грань между охраной товарного знака и свободой описывать свой товар». До сих пор правообладатели могли быть уверены в том, что, пока их знак «жив», его можно защищать, подчеркивает партнер Comply Максим Али. Теперь же суды фактически подтвердили, что, если зарегистрированное как знак обозначение стало общеупотребительным, его упоминание не всегда нарушает исключительные права владельца, указывает господин Гавришев.

По словам юристов, похожие споры возникают часто, особенно на продуктовых рынках, где названия товара «ушли в народ»: «Наполеон», «Тирамису», «Птичье молоко». Формально они могут быть зарегистрированы как товарные знаки, но фактически воспринимаются как названия видов продукции, а не марок конкретных производителей, объясняет господин Гавришев. Сейчас «Фили-Бейкер» не продает торт «Три шоколада». Но торты с таким или похожим названием предлагают другие производители, например Leberge, «У Палыча», кроме того, обозначение «Три шоколада» иногда используют продуктовые сети, продавая собственную продукцию.

Руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев связывает позицию судов с тем, что в обозначение «Три шоколада» заложен смысл, который ассоциируется с определенным продуктом независимо от его производителя, такой торт можно приготовить даже у себя на кухне. «Мы видим наглядную иллюстрацию потери различительной способности обозначения, и большой вопрос, получится ли у правообладателя увеличить различительную способность своего знака, чтобы он ассоциировался исключительно с его тортами»,— говорит господин Зуев. Алексей Гавришев считает, что «защита товарного знака не может быть абсолютной, если словосочетание превратилось в родовое обозначение». Такой подход, по его словам, «защищает рынок от монополизации общеупотребительных слов».

Максим Али отмечает, что вопрос о «неохраноспособности» товарного знака «Три шоколада» сейчас рассматривается в отдельном процессе по иску «Фили-Бейкер» к Роспатенту. По его мнению, суду по делу о взыскании компенсации следовало дождаться итога этого разбирательства. А теперь, даже если знак впоследствии будет аннулирован, решения судов «оставят плохой осадок в практике», так как правообладатели будут опасаться отказа в иске к нарушителю по причине отсутствия у их знака различительной способности, указывает господин Али. «Это сигнал для бизнеса — регистрируя товарные знаки, нужно думать, не превратилось ли слово уже в нарицательное, иначе охрана будет формальной и недолговечной»,— констатирует господин Гавришев.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков напоминает о постановлении пленума Верховного суда РФ от 2019 года, в котором говорится, что в защите права на товарный знак не может быть отказано до тех пор, пока его правовая охрана не будет признана недействительной. В связи с этим, по его мнению, следовало отдать приоритет принципу защиты права на бренд. Если же товарный знак аннулирован не будет, спор о его использовании конкурентом может заинтересовать Верховный суд, считает юрист.

Ян Назаренко, Анна Занина