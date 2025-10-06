Министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области назначен Михаил Куренков

Губернатор Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении Михаила Куренкова министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Как писал «Ъ-Приволжье», с мая 2024 года господин Куренков исполнял обязанности министра.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Куренков

Во главе министерства он сменил Михаила Морозова, который перешел на работу в ПАО «Газпром».

По данным областного правительства, Михаил Куренков работает в сфере ЖКХ более 20 лет. После окончания Волго-Вятской академии государственной службы он пришел на работу в Госжилинспекцию региона, где проработал десять лет, начав с должности главного специалиста и дойдя до начальника отдела.

В 2021 году господин Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области на должность начальника управления.

Андрей Репин