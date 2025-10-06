Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Джеки Чан снимет четвертую часть «Доспехов Бога» в Казахстане

В Казахстане начались подготовительные работы к съемкам четвертой части культовой франшизы «Доспехи Бога» с Джеки Чаном в главной роли. Об этом официально сообщила казахстанская видеопродакшен-студия Salem Entertainment в соцсети Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как отметили в студии, визит голливудского актера в Алма-Аты в конце сентября был связан с подбором локаций для нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум». В Казахстане будет проходить основная часть съемок будущей киноленты. Подробности сюжета и производства фильма пока не разглашаются.

Первая часть франшизы вышла в 1986 году, вторая — в 1991-м, а третья, «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», появилась на экранах в 2012-м. Все фильмы режиссировал сам Джеки Чан, он же играл главную роль.

Путь Джеки Чана к мировому признанию

Настоящее имя Джеки Чана — Чэнь Ганшэн (с кантонского диалекта — «Рожденный в Гонконге»). Он родился 7 апреля 1954 года в бедной китайской семье, бежавшей от гражданской войны. В Гонконге его отец работал поваром, а мать — горничной в резиденции французского посла. В 1960 году родители уехали на заработки в Австралию, оставив сына в интернате при школе Пекинской оперы

Фото: Jackie Chan's family archives

Следующие десять лет Джеки Чан учился по традиционной китайской программе, осваивая актерское мастерство, философию, музыку, танцы, пантомиму, акробатику и боевые искусства. В заведении поддерживалась жесткая дисциплина: тренировки длились с раннего утра до поздней ночи, а за любое непослушание воспитанников били палками. С восьми лет Чан начал сниматься в массовке. Дебютной работой стала кантонская картина «Большой и маленький Вонг Тин Бар» (1962), где юный актер сыграл одного из семи маленьких негодяев

Фото: Getty Images

«Сотни актеров в Гонконге пытались копировать Брюса, но ни один не добился успеха. Мне было необходимо найти что-то свое. Я решил стать прямой противоположностью Брюсу»&lt;br> После выпуска Джеки Чан перебивался подработками. В 1970 году он устроился каскадером в гонконгскую киностудию Shaw Brothers, где сыграл эпизодические роли в боевиках «Касание дзен» (1971), «Кулак ярости» (1972) и «Выход дракона» (1973) с Брюсом Ли. После смерти последнего продюсеры увидели в нем «преемника» кинозвезды, однако самому актеру становиться «вторым Ли» не хотелось

Фото: Central Press / Getty Images

В 1976 году Чан перебрался к родителям в Австралию, где устроился на стройку. Там он получил прозвище Джеки, поскольку настоящее имя было слишком сложным для произношения. Однако связей с индустрией актер не порвал и вскоре вернулся в Гонконг, а уже в 1978 году, после выхода картин «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер» (кадр на фото), снискал первую настоящую славу. Фильмы стали хитами проката в Азии во многом благодаря оригинальному жанру комедийного кунг-фу, где Чан в полной мере проявил свои боевые навыки и юмористический талант

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

В 1979 году Джеки Чан присоединился к гонконгской кинокомпании Golden Harvest. В том же году он впервые попробовал себя в роли режиссера, сняв комедийный боевик «Бесстрашная гиена», рассказывающий о восстании против династии Цин. Он же написал для него сценарий и сыграл главную роль. Окончательно его режиссерский стиль сформировался после «Проекта &quot;А&quot;» (1983) и «Полицейской истории» (1985). Всего за свою карьеру поставил около 20 фильмов

Фото: Pierre PERRIN / Gamma-Rapho / Getty Images

«Я женился на ней, и на следующий день у нас родился сын. Потом я сразу вернулся к работе»&lt;br> В 1982-м Джеки Чан женился на тайванской актрисе Линь Фэнцзяо (на фото). В том же году у пары родился сын Чан Цзумин, который пошел по стопам отца и больше известен как Джейси Чан. Также у гонконгской звезды есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от актрисы Элейн У Цили, которая родилась в 1999 году и воспитывалась без участия Джеки Чана. Впоследствии он признавался, что сделал ошибку, изменив супруге

Фото: Jackie Chan's family archives

В начале 1980-х актер впервые попытался завоевать американский кинорынок. Однако такие фильмы, как «Гонки &quot;Пушечное ядро&quot;» (1981), «Покровитель» (1985, съемки — на фото) и другие, поначалу не имели того же успеха, что в Азии. В 1983 году он собрал каскадерскую группу Jackie Chan Stunt Team, с которой впоследствии постоянно работал. С тех пор трюки стали визитной карточкой Джеки Чана

Фото: Pierre PERRIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Потребовалось еще десять лет, прежде чем Джеки Чан покорил Голливуд: случилось это в 1995 году после выхода картины «Разборка в Бронксе». За ней последовали блокбастеры «Кто я?» (1998), «Час Пик» (1998) и «Шанхайский полдень» (2000)

Фото: Anat Givon / AP

«Меня не берутся страховать из-за боязни разориться»&lt;br>Почти все знаменитые трюки Джеки исполнял самостоятельно, не раз буквально балансируя на грани жизни и смерти. Он прыгал с большой высоты, бегал по крышам автомобилей, забирался на стены, пробивал собой окна, свисал с вертолета. На съемках «Криминальной истории» (1993) актер оказался зажат между автомобилями и сломал обе ноги. Среди других его «производственных травм» — переломы пальцев, грудины, лодыжки, ребер, порезы, вывих таза, сотрясение мозга и десятки других. Чан так часто травмировался на съемочной площадке, что страховые компании стали вносить звезду комедийных боевиков и его команду в «черные списки»

Фото: Vincent Yu / AP

«Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена. Бедный я! Но надеюсь, какой-нибудь режиссер все же позовет меня на роль супергероя» &lt;br>На фото: с американским баскетболистом Каримом Абдулом-Джаббаром

Фото: Eric Draper / AP

«Я бы хотел быть кем-то вроде азиатского Роберта Де Ниро» &lt;br> Имя Джеки Чана увековечено на «Авеню звезд» в Гонконге (2004) и «Аллее славы» в Голливуде (2013)

Фото: Rene Macura / AP

Джеки Чан озвучил несколько мультипликационных лент — от диснеевского «Мулана» в китайском прокате, где его голосом говорил капитан Ли Шанг, до «Кунг-фу Панды», в которой ему досталось амплуа мастера Обезьяны. В 2017 году Чан поучаствовал в озвучке «Лего Фильм: Ниндзяго» и «Реальной белки 2». Наконец, он спродюсировал и озвучил мультсериал «Приключения Джеки Чана» (2000–2005), главный герой в котором стал собирательным образом всех его популярных ролей

Фото: Nick Ut, File / AP

Актер основал несколько благотворительных организаций, работа которых направлена на поддержку медицины и образования. В 1988 году он создал Фонд Джеки Чана для помощи жертвам стихийных бедствий, а в 2005-м — фонд «Сердце Дракона», помогающий детям, пожилым людям и инвалидам в отдаленных провинциях

Фото: Binsar Bakkara / AP

На волне своей популярности Джеки Чан настолько привык играть положительных героев, что несколько раз отклонял предложения попробовать себя в роли «плохого парня» в голливудских блокбастерах. Например, он отказался от образа Саймона Феникса в фильме «Разрушитель» (1993), который в итоге был воплощен Уэсли Снайпсом, а также от отказался от роли преступника в «Смертельном оружии 4» (1998), которую исполнил Джет Ли. Впрочем, в 2009 году Чан все-таки примерил амплуа злодея, сыграв главу китайской мафии в драме «Инцидент в Синдзюку»

Фото: Kin Cheung / AP

«День, когда я не смогу выполнять трюки — станет моим последним рабочим днем»&lt;br>Самый большой гонорар — свыше $15 млн — Джеки Чан получил за роль в комедии «Час Пик 3» (2007). По оценке Forbes, сейчас состояние звезды превышает $350 млн

Фото: Kevork Djansezian / AP

«Я сменил свой экранный образ, потому что не хочу, чтобы зрители считали Джеки Чана просто звездой боевиков. Ведь век звезды боевиков недолог... В итоге я стал активнее участвовать в драмах и делать меньше боевиков вроде &quot;Карате-пацана&quot;, &quot;Иностранца&quot;, &quot;Большого солдата&quot;, &quot;Новой полицейской истории&quot;... Потихоньку менялся, и тогда люди осознали, что Джеки Чан больше не звезда боевиков. Он актер»

Фото: Kin Cheung / AP

С 2004 года Джеки Чан является послом доброй воли ЮНИСЕФ и активно помогает детям в разных странах мира, финансируя строительство школ и госпиталей. В 2006-м актер заявил, что завещает половину своего состояния на благотворительные цели. В 2020 году журнал «Forbes» включил его в топ-10 самых благотворительных знаменитостей в мире, отметив, что он один из самых трудолюбивых филантропов

Фото: Khin Maung Win / AP

Помимо кино, актер нередко записывает песни к своим фильмам и в целом увлекается музыкой. На его счету 26 саундтреков и 12 студийных альбомов на пяти языках, вышедших с начала 1980-х. Творчество Джеки Чана настолько популярно в Азии, что композиция «We Are Ready» стала официальным гимном Олимпийских игр 2008 года в Пекине

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Джеки Чан дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса — за «наибольшее число трюков в карьере» и «самое большое число упоминаний в титрах одного фильма». Во время съемок комедийного боевика «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (2013) он работал на 15 основных должностях (в том числе актера, режиссера, сценариста, продюсера, оператора, осветителя, постановщика трюков и т.д.), тем самым побив рекорд Роберта Родригеса (11). Кроме того, лента выиграла в категории «Лучшая хореография» на 32-й Гонконгской кинопремии &lt;br>На фото (слева направо): актеры фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» Лора Вайссбеккер, Джеки Чан, Яо Синтон, Ланьсинь Чжан

Фото: Francois Mori / AP

В 2016 году он стал обладателем премии «Оскар» за вклад в кинематограф. «После 200 фильмов и стольких сломанных костей, он наконец-то мой»,— пошутил актер, получая статуэтку

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 2019 году Джеки Чан сыграл в фильме Олега Степченко «Тайна печати дракона», ставшего сиквелом ленты «Вий». В картине также снялись Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Павел Воля, Джейсон Флеминг, Андрей Мерзликин, Юрий Колокольников

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

«Даже зная, что мне только что в колено поставили укол, если режиссер или постановщик боевых сцен меня попросят прыгнуть, я прыгну. Даже зная, что могу получить травму. Ради любого кадра я готов рискнуть жизнью»&lt;br> В 2023 году актер признался, что по-прежнему сам выполняет трюки, впрочем, иногда ему приходится заменять сложные боевые удары на хореографию. В том же году с его участием были выпущены фильмы «Кунг-фу жеребец» и «Круче некуда». На 2024-й запланированы премьеры картин «Парень-каратист» и «Легенда»

Фото: VCG / Getty Images

Фото: Jackie Chan's family archives

Фото: Getty Images

Фото: Central Press / Getty Images

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

Фото: Pierre PERRIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Jackie Chan's family archives

Фото: Pierre PERRIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: Anat Givon / AP

Фото: Vincent Yu / AP

Фото: Eric Draper / AP

Фото: Rene Macura / AP

Фото: Nick Ut, File / AP

Фото: Binsar Bakkara / AP

Фото: Kin Cheung / AP

Фото: Kevork Djansezian / AP

Фото: Kin Cheung / AP

Фото: Khin Maung Win / AP

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Фото: Francois Mori / AP

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Фото: VCG / Getty Images

