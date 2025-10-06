Джеки Чан снимет четвертую часть «Доспехов Бога» в Казахстане

В Казахстане начались подготовительные работы к съемкам четвертой части культовой франшизы «Доспехи Бога» с Джеки Чаном в главной роли. Об этом официально сообщила казахстанская видеопродакшен-студия Salem Entertainment в соцсети Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Как отметили в студии, визит голливудского актера в Алма-Аты в конце сентября был связан с подбором локаций для нового фильма «Доспехи Бога: Ультиматум». В Казахстане будет проходить основная часть съемок будущей киноленты. Подробности сюжета и производства фильма пока не разглашаются.

Первая часть франшизы вышла в 1986 году, вторая — в 1991-м, а третья, «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», появилась на экранах в 2012-м. Все фильмы режиссировал сам Джеки Чан, он же играл главную роль.