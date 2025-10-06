Найм сбавляет обороты

Компании стали тратить не менее полугода на поиск сотрудников. Речь в том числе о позициях линейного уровня, говорится в исследовании Rusprofile. Его цитирует «РИА Новости». На этом фоне для удержания сотрудников компании вынуждены повышать зарплаты на 30% и более. А также расширять соцпакеты и делать графики более гибкими. При этом работодатели стали менее внимательно относиться к возрасту, полу и профессиональным навыкам кандидатов и уже столкнулись с некачественным исполнением работы, отмечают эксперты Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, на некоторые позиции даже неопытного сотрудника найти крайне сложно, отмечает генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Наверное, с начала 2022 года мы сталкиваемся с дефицитом производственных кадров, и все сроки найма удлиняются. Мы, например, уже больше года ищем токаря. Вопрос как-то решили, наняли в складчину с соседним предприятием, но процедура была долгой. Причины очевидные: очень мало рабочих профессий и специалистов. Поэтому все мы конкурируем за ограниченный пул работников. И выигрывает тот, кто предлагает просто большие деньги. Ничего нового, уменьшилось число соискателей по разным причинам.

Но в последние годы мы все-таки регистрировали увеличение темпов роста в промышленности. Сейчас все немножко затухает, но до этого все было бодро, и, естественно, люди были нужны, мы их тяжело искали, переманивали друг у друга. Конечно, это становилось и дольше, и дороже одновременно. Затраты на рекрутмент выросли, к сожалению, в два раза. Я пошел по простому, неэффективному пути — увеличил количество агентств, которые нас обслуживали. Раньше мы обходились одним, сейчас у нас три. И эти три агентства в целом не дают того результата, который был раньше».

По оценке кадрового агентства «Визави Консалт», если еще в начале года рынок был исключительно кандидатским, то примерно с апреля ситуация начала резко меняться. Однако единую тенденцию сейчас выявить сложно. Например, часть респондентов говорят о внедрении различных программ удержания, но ровно такое же число респондентов отмечают обратное, продолжает заместитель генерального директора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Все респонденты отмечают, что увеличились сроки поиска работы, что более длительное идет рассмотрение. На этом фоне очень многие кандидаты не готовы рисковать и гнаться за первым попавшимся предложением. Они готовы ждать плюс-минус полгода, не снижая ожидания по зарплате и ожидая благополучную ситуацию.

В одном и том же сегменте в одной компании ситуация благополучная, и они помимо удержания еще ведут активный найм специалистов, но в этом же сегменте могут быть компании ничуть не хуже, но у которых по каким-то причинам ситуация другая, и у них идет процесс удержания параллельно с сокращением. Удержание есть практически везде, но векторы разные. Рынок по-прежнему остается кандидатский по части позиций, но все очень индивидуально. Что касается топовых позиций, особенно в IT-сегменте, сейчас очень многие респонденты отмечают, что дешевле взять кандидата со стороны, чем делать ротацию внутри».

Но общая тенденция скорее постепенно идет к смещению рынка в сторону работодателя, считает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Нет такого быстрого набора персонала, такого взлета и расширения отраслей, как мы видели это зимой и весной, когда многие российские отрасли, особенно beauty, товары повседневного спроса, производство продуктов, сельское хозяйство, очень активно развивались. Мы видели взрыв на рынке труда, когда в эти отрасли нужны были сотрудники, и была очень высокая активность рынка.

Сейчас работодатели уже набрали себе команды, и есть ощущение стагнации с точки зрения подбора персонала. Но я бы сказала, что это просто удержание того, что есть. Сейчас, конечно, будет сложнее найти работу, и такое затишье не характерно для осени. Потому что, как правило, осенью, наоборот, большой подъем подбора персонала и развития бизнеса. Работодатель дольше сейчас рассматривает кандидатов, так как фактически ему не надо срочно принимать сотрудников на работу. На данный момент компании формируют кадровый резерв. Я думаю, что сейчас уже максимально выросли затраты и зарплаты, мы не видим большого скачка, и идет стабилизация зарплат».

Superjob тоже фиксирует увеличение сроков закрытия вакансий, но не до полугода. По оценкам исследовательского центра, если в 2022-м рядового сотрудника компания находила за 19 дней, то сейчас этот срок вырос до 35 дней. Линейные позиции закрываются за месяц, а руководителей находят примерно в те же сроки: в 2022-м на поиск такого сотрудника уходил 31 день, сейчас — на два дня больше. Тем не менее на фоне увеличения сроков подбора в рекрутинге стало меньше барьеров. Как подтверждают эксперты, работодатели стали чаще отказываться от предпочтений по возрасту и стажу кандидата. И принимают на работу молодежь, в том числе без опыта, а каждая вторая компания и пенсионеров, причем на любые позиции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева