Сентябрь несбывшегося пессимизма

В сентябре 2025 года петербургские девелоперы сдали в эксплуатацию 111,03 тыс. кв. м жилья — на 30% меньше, чем годом ранее. К 1 октября в городе ввели более 1,655 млн кв. м жилья, в 2024 году показатель был почти на 300 тыс. кв. м больше. По итогам девяти месяцев года девелоперы констатируют, что самые пессимистичные прогнозы не сбылись. До конца года застройщики ожидают сохранения положительной динамики спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в сентябре строители сдали новое жилье только в трех районах города. Больше всего квартир в новостройках построили в Пушкинском районе в пяти домах на 1263 квартиры общей площадью более 52,1 тыс. кв. м. В Петродворцовом районе сдали 796 квартир в четырех домах общей площадью около 32,5 тыс. кв. м. В Красносельском районе ввели в эксплуатацию один дом на 301 квартиру общей площадью 14,8 тыс. кв. м жилья. В секторе ИЖС сдано 11,5 тыс. кв. м. В сентябре прошлого года девелоперы построили 181 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 октября 2025 года в городе сдано 1,655 млн кв. м жилья, к этому же моменту 2024 года девелоперы ввели в эксплуатацию более 1,988 млн кв. м квартир в новостройках.

По словам Сергея Софронова, коммерческого директора ГК «ПСК», по итогам девяти месяцев года по объему спроса и числу заключенных ДДУ рынок оказался примерно на уровне 2015 года. В первом полугодии продажи квартир в новостройках в Санкт-Петербурге снизились на 40%. Но начиная с июля наметилась тенденция к росту, напоминает участник рынка. «Сентябрь полностью оправдал ожидания, показав рост на 10% относительно августа. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи в компании выросли более чем в полтора раза»,— поделился результатами господин Софронов.

По данным компании «Главстрой Санкт-Петербург», в сегменте масс-маркета третий месяц подряд сохраняется положительная динамика продаж. По итогам сентября данный показатель увеличился на 11% к августу 2025 года и на 28% относительно сентября 2024 года.

Коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой») Евгений Бескровный отмечает, что в проектах компании комфорт-класса зафиксирован рост количества обращений, броней и сделок по сравнению как с сентябрем прошлого года, так и с минувшим августом. В бизнес-классе присутствует небольшой спад. Господин Бескровный объясняет его тем, что предложение в проектах премиум-недвижимости, старт которых состоялся в сентябре, отличалось максимально длительными рассрочками вплоть до 2030 года. «Такие проекты забрали на себя часть спроса по рынку, отсюда и некоторое снижение показателей у других ЖК бизнес-класса»,— объяснил он. «В целом год назад на рынке царили по большей части пессимистические настроения, но зато теперь уже можно констатировать, что самые худшие сценарии не сбылись»,— обозначил ситуацию господин Бескровный.

Рынок, по предварительным наблюдениям, становится активнее, подтверждает вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. «Динамика продаж в проектах RBI в целом соответствует этому тренду: в сентябре у нас было заключено в 1,88 раза больше сделок, чем в среднем за летние месяцы без учета старта новых проектов»,— рассказал девелопер. Он добавил, что доля ипотеки держится на уровне 50%, в сентябре она составила 55%. Однако в большинстве своем это все еще сделки по льготной семейной программе.

Рыночная ипотека пока слабо влияет на продажи: несмотря на снижение ключевой ставки, она остается слишком дорогой. «Равно как и застройщикам субсидировать ее до приемлемых для покупателя значений дорого, не слишком выгодно и не слишком целесообразно (хотя иногда такие программы встречаются). Ждать импульса можно только после снижения ключевой ставки до 11–12%, что, вероятно, произойдет уже в 2026 году»,— дает оценку господин Гущин.

Коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова отмечает, что по итогам августа в Ленобласти было зарегистрировано 1,6 тыс. сделок купли-продажи жилья. В сентябре этот показатель вырос еще на 5–10%. По ее мнению, еще одним важным фактором оживления спроса в сентябре является сезонность: осень традиционно является одним из самых активных периодов. Госпожа Орлова также выделяет активный региональный спрос, который в сентябре достигал 45%. «Также не может не радовать рост доли ипотеки и снижение доли рассрочки. В сентябре на рынке Ленобласти доля ипотеки составила 58–59%, а в наших продажах она превысила 80%. Учитывая все эти факторы, я смотрю на итоги года с осторожным оптимизмом — уже можно сказать, что рынок адаптировался к окончанию одних и сокращению других льготных ипотечных программ. Предполагаю, что по итогам этого года рыночные показатели могут быть на уровне прошлогодних или даже немного превысить их»,— заключает госпожа Орлова.

По оценке компании «Главстрой Санкт-Петербург», при сохранении текущего темпа продаж по итогам 2025 года ожидается умеренное снижение совокупного спроса примерно на 8%. При этом средний рост цен может составить 9% год к году. Несмотря на сокращение объема экспозиции, на рынке наблюдается активизация выхода нового предложения, что позволит сохранить число квартир на среднегодовом уровне — на 2% выше показателя конца 2024 года.

«В перспективе до конца года можно ожидать постепенного оживления рынка недвижимости. Этому будет способствовать совокупность факторов: снижения ключевой ставки, повышения доступности рыночной ипотеки и роста инвестиционной привлекательности недвижимости на фоне сокращения доходности по депозитам»,— полагает Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Интерес к рыночной ипотеке фиксируется уже при ключевой ставке 17%, добавляет он, однако ее дальнейшее снижение способно ускорить покупательскую активность. Отложенный спрос в сегменте, не охваченном льготными программами, постепенно будет реализовываться. Дополнительно рынок будет поддерживаться механизмами субсидированных программ, рассрочек и акционных предложений, что позволит застройщикам выйти на рост финансовых показателей в заключительном квартале года, предполагает господин Бушуев.

Господин Бескровный также прогнозирует, что в комфорт-классе положительная динамика сохранится в нынешнем виде как минимум до конца года. «Для бизнес-класса четвертый квартал традиционно считается высоким сезоном, и я не вижу причин, почему в 2025 году должно быть по-другому. Но резких скачков в обоих сегментах я не ожидаю — для этого нет предпосылок»,— думает он. Господин Софронов тоже ожидает, что, если ключевая ставка продолжит снижаться, это даст дополнительное оживление ипотечному кредитованию в основном в субсидируемых программах, а также в ипотечных займах с мотивацией к дальнейшему рефинансированию.

Александра Тен