В Минераловодском округе четырехлетний ребенок погиб под колесами иномарки

В Минераловодском округе Ставропольского края в ДТП погиб четырехлетний ребенок. Авария случилась днем 6 октября в селе Нижняя Александровка, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 41-летняя водитель автомобиля «Митсубиси» допустила наезд на четырехлетнего ребенка. Несовершеннолетний перебегал проезжую часть дороги справа налево.

В результате случившегося пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Позднее он скончался.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

