Автогражданку делают чуть натуральней

В нижней палате парламента началась подготовка новой реформы ОСАГО — к этому процессу уже подключились депутаты, ЦБ, Минфин, Верховный суд и представители автобизнеса. Автовладельцы, в частности, смогут получить по новой схеме работы полиса дополнительные деньги в том случае, если первоначальной выплаты от страховой компании на ремонт не хватило. Эксперты в связи с этим уже опасаются активизации юристов, выкупающих у автовладельцев право судиться со страховщиками по договорам цессии. В Госдуме уже предложили урегулировать деятельность таких посредников на законодательном уровне.

Реформа автострахования обсуждалась в понедельник, 6 октября, на круглом столе в Госдуме, который проводил парламентский комитет по финансовому рынку. Поводом для дискуссии стал законопроект, который подготовил (но еще не внес в парламент) глава комитета Анатолий Аксаков (СРЗП).

Сейчас пострадавший в ДТП автовладелец выбирает, как компенсировать ущерб по ОСАГО: в «натуральной» форме (ремонтируясь на сервисе по направлению страховщика) или деньгами. Предлагается расширить возможности автовладельцев, выбирающих деньги. Сначала, как и сейчас, страховщик будет выплачивать сумму, которая, по его расчетам, требуется для ремонта.

Если выясняется, что денег не хватило и автовладелец вынужден был доплатить сервису (к примеру, из-за найденных скрытых повреждений или неучтенного износа запчастей), недостающую сумму он сможет получить у страховщика после ремонта, предъявив документы из СТО.

Законопроект уже поддержан Российским союзом автостраховщиков (РСА). Там говорят, что «натуральную» форму возмещения в последние годы стало применять сложно (ею пользуется всего 6% автовладельцев), в том числе из-за дефицита запчастей, невозможности уложиться в установленные законом сроки ремонта (30 дней), отказов СТО браться за ремонт и т. д.

Комментируя разрабатываемые поправки, замглавы Минфина Иван Чебесков призвал сохранить в законе механизм выбора между ремонтом и деньгам, поскольку, по его словам, сами «страховщики не всегда действуют добросовестно». При этом лучше будет, считает чиновник, если гражданину все деньги будут выплачиваться сразу, а не поэтапно — без учета фактора износа запчастей (то есть будет выплачиваться стоимость новой детали, подлежащей замене).

Однако зампред ЦБ Филипп Габуния заметил, что это может привести к росту тарифов на автогражданку на 40%. «Не уверен, что мы хотим в эту сторону двигаться»,— заметил господин Габуния. При этом он поддержал предлагаемый законопроект, дав понять, что есть проблемы и с «натуральной» формой выплат. Филипп Габуния привел данные, согласно которым за первое полугодие 2025 года число жалоб автовладельцев в области ОСАГО снизилось с 15 тыс. до 6 тыс., но основная их часть касается одной и той же проблемы: автосервисы, ремонтируя машины по направлению страховщиков, не укладываются в 30-дневный срок.

Член судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Виталий Петрушкин напомнил: когда в 2017 году принимался закон о «натуральной» форме возмещения ущерба по ОСАГО, предполагалось, что страховщики будут «приоритетно» пользоваться этим инструментом. Но компании, отметил господин Петрушкин, оказались не готовы «отработать» эту форму, что приводило к спорам в судах.

«Различными действиями, в том числе вводя потребителей в заблуждение, страховые компании уклонялись от возмещения в "натуре", что влекло к разным последствиям,— рассказал он.— В итоге страховые компании привлекались к ответственности». Это, пояснил Виталий Петрушкин, в свою очередь, спровоцировало активность автоюристов, которые заключали с автовладельцами договоры уступки прав требований (цессии) и затем взыскивали значительные суммы со страховщиков. Деятельность таких посредников нужно как-то урегулировать, считает господин Петрушкин.

Законопроект может дополнительно спровоцировать деятельность автоюристов как усложняющий процедуру получения денежных выплат — не все водители будут готовы этим заниматься и будут обращаться к посредникам, считает финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

В связи с этим он поддержал идею законодательно отрегулировать деятельность автоюристов. Идею поддержал и замдиректора автомобильного департамента Минтранса РФ Андрей Енин: «Хотя полностью их (автоюристов.— “Ъ”) убирать нельзя,— заметил он.— Потому что среди них есть и добропорядочные, действительно отстаивающие интересы пострадавших».

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов рассказал, что страховщики разными способами склоняют автовладельцев именно к денежной выплате.

«Предлагаемый законопроект ситуацию не изменит,— отметил он.— Доля натуральных возмещений будет стремиться к нулю, что неплохо. Практика самостоятельного выбора формы возмещения нереализуема, порочна и приносит больше минусов». Господин Плисов поддержал планируемую возможность получения доплаты за ремонт без учета износа запчастей. «Большинство клиентов, думаю, за такой доплатой обратятся,— заявил эксперт.— Ограничением могут стать бюрократические сложности при получении такого возмещения в компании».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что стоимость компенсационных выплат (независимо от формы) рассчитывается исходя из справочника запчастей РСА. Цены в нем, заявил господин Шапарин, иногда в два-три раза ниже рыночных, в связи с чем водители не хотят связываться ни с ремонтом, ни в целом с системой ОСАГО: многие ездят вообще без полиса. «А то, что некоторые обращаются к автоюристам — это неудивительно. Они так хоть что-то получают»,— заявил господин Шапарин.

Прошедшее в Госдуме обсуждение депутат Анатолий Аксаков счел содержательным, пообещав «вмонтировать в текст законопроекта» почти все, что он услышал.

Иван Буранов