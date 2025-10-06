Труд освобождает не всех

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 6 октября концептуально поддержал поправки коммунистов к Уголовному кодексу (УК), запрещающие назначать наказание в виде принудительных работ лицам с социально значимыми заболеваниями. Перечень таких недугов утверждает правительство, но оно в своем отзыве на законопроект предложило разработать отдельный, более узкий список.

Поправки внесли в Думу 10 июня члены фракции КПРФ Нина Останина, Николай Коломейцев, Алексей Корниенко и Михаил Матвеев. Они предложили дополнить ст. 53.1 УК (принудительные работы) нормой, согласно которой этот вид наказания не должен назначаться лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями. Их перечень утверждает правительство наряду с другим документом — перечнем заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в него входят различные инфекции). В настоящее время принудительные работы не назначаются инвалидам первой и второй группы, несовершеннолетним, беременным и женщинам с детьми младше трех лет, пенсионерам, гражданам, признанным недееспособными, а также военнослужащим.

В пояснительной записке к проекту авторы указывают, что он направлен на гуманизацию уголовного наказания, и отмечают, что наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. «Действующим законодательством не предусмотрено создание отдельных видов исправительных центров для осужденных к принудительным работам, больных социально значимыми заболеваниями. В связи с чем, при их совместном содержании с осужденными, не имеющими таких заболеваний, существует риск распространения заболеваний среди здоровых осужденных»,— говорится в документе. Депутаты напоминают, что на эту проблему указывала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год.

Правительство в своем официальном отзыве поддержало поправки с учетом доработки. В частности, кабмин указал, что перечень социально значимых заболеваний, утвержденный еще в 2004 году, слишком широк: в нем есть и сахарный диабет, и гипертония, и другие болезни, не исключающие трудоспособность и не представляющие опасности для окружающих. Однако реализация предложения КПРФ «приведет к невозможности назначить указанным лицам наказание в виде принудительных работ как альтернативу лишению свободы», и, таким образом, вместо заявленной гуманизации получится ужесточение законодательства, опасается правительство. С его точки зрения, «для достижения целей законопроекта целесообразно разработать отдельный перечень заболеваний, исключающих возможность назначения наказания в виде принудительных работ». Верховный суд в своем отзыве также предлагает утвердить специальный перечень.

«Мы не можем отказаться от такой возможности, когда правительство предлагает разработать отдельный перечень заболеваний»,— поддержала идею кабмина первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина (ЕР). В то же время Нина Останина не согласилась с тем, что перечень социально значимых заболеваний слишком широк, а главная проблема в том, что люди не могут получить в центрах медицинскую помощь. В итоге глава комитета Павел Крашенинников (ЕР) предложил рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении, «а дальше будем смотреть, будет этот список или нет, и, если его не будет, что можно будет сделать».

Ксения Веретенникова