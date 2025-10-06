Зал предписания

Сразу пять энергосетевых компаний Прикамья оспаривают в суде предписания ФАС об исключении из тарифов затрат заявителей. В общей сложности речь идет о сумме свыше 2,2 млрд руб. Антимонопольный орган считает, что в тарифы незаконно были включены ряд расходов энергетиков, в результате чего тарифы были завышены. Заявители уверены, что, если средства будут изъяты, это приведет к невозможности дальнейшей работы компаний. В качестве обеспечительных мер суд приостановил действие спорных предписаний. Эксперты отмечают, что предписания ФАС оспариваются довольно часто, но судебная практика не сложилась ни в пользу энергетиков, ни в пользу антимонопольного органа.



Заявления к УФАС по Пермскому краю и ФАС РФ несколько компаний, специализирующихся на транспортировке электрической энергии, эксплуатации и ремонте электрических сетей, направили в суд в сентябре этого года. Все они оспаривают предписания антимонопольного органа, касающиеся корректировки необходимой валовой выручки в части расходов. Этот показатель, который представляет собой объем средств, необходимых для осуществления регулярной деятельности организаций, влияет на размер тарифа за электроэнергию для потребителей. Как следует из информации с сайта суда, заявления в суд направили ПГУП «Краевые электрические сети», АО «Объединенные электрические сети», ООО «Регионэнергосеть», а также ПГУП «Северные краевые электрические сети» и ООО «Энергосетевая компания „Парма“». Ответчиками по делам заявлены ФАС РФ и УФАС по Пермскому краю.

В августе управление антимонопольного органа по региону сообщило, что выявило нарушения в работе регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Они касались необоснованного учета в составе тарифов части расходов ряда территориальных электросетевых организаций. В частности, речь шла о включении в тариф отдельных расходов энергетиков. Всего речь идет о сумме 2,2 млрд руб., которые компании получили в 2022–2025 годах. Их планировалось изъять в текущем году. Приняв к производству заявления электросетевых компаний, суд в большинстве случаев принял обеспечительные меры, приостановив действия предписаний.

Из судебных актов следует, что из состава необходимой валовой выручки ФАС предписал министерству тарифов исключить, например, затраты по статьям «Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии», «Работы и услуги производственного характера». Только для «Краевых электрических сетей» на 2025 год предписано исключить затраты свыше 1,3 млрд руб. В предписании в отношении ООО «Энергосетевая компания „Парма“» министерству было предложено проверить обоснованность включения в расходы затрат за 2023 год на оплату труда, командировочные расходы, отчисления на социальные нужды и ряд других показателей.

Ходатайствуя об обеспечительным мерах, заявители представили заключения о состоянии финансово-хозяйственной деятельности обществ. Так, со ссылкой на мнение специалиста компания «Парма» указала, что уменьшение тарифа на электроэнергию на рассчитанную ФАС цифру приведет к ряду негативных последствий. Среди них увеличение финансовых обязательств, неисполнение инвестиционной программы и возникновение судебных споров. Кроме того, в результате изменения тарифа «Парма» окажется в кризисном состоянии и вероятность ее банкротства к концу года будет практически 100%. Это, в свою очередь, приведет к угрозе прекращения электроснабжения потребителей, том числе и социально значимых объектов.

Похожей позиции придерживается ПКГУП «Краевые электрические сети». В заявлении о принятии обеспечительных мер говорится, что предприятие обеспечивает электроэнергией более 18,6 тыс. физических лиц и 2,8 тыс. юридических. Выполнение требований антимонопольного органа не позволит компании осуществлять деятельность. Первые судебные заседания по заявлениям энергетиков запланированы на октябрь текущего года.

В министерстве тарифного регулирования позицию по спору не раскрыли. В минтарифов отметили, что предписания ФАС в судебном порядке сейчас оспаривают пять компаний.

В одной из компаний «Ъ-Прикамье» пояснили, что считают претензии ФАС необоснованными. Заявитель убежден, что по законодательству предприятия имеют право расходовать сэкономленные на потерях электроэнергии средства на финансово-хозяйственную деятельность, если соблюден ряд условий. В частности, компания должна реализовывать программы энергосбережения, отчитываться об их исполнении и проводить мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

«Начиная с 2015 года мы реализовывали мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и направляли в орган регулирования отчеты об их проведении,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье».— Исключения экономии приведут, в частности, к невозможности исполнения обязанностей по оплате фактических потерь гарантирующему поставщику — „Пермэнергосбыту“».

Заместитель генерального директора компании «Юрэнергоконсалт» Лидия Серебрякова говорит, что за последние три года российские суды рассмотрели более 20 крупных дел, в рамках которых обжаловались предписания антимонопольных органов, касающиеся тарифов и включения в них затрат энергетических компаний. По ее словам, подобные предписания ФАС участниками рынка чаще всего обжалуются. «Во-первых, просто потому, что они могут это делать; во-вторых, сложившаяся практика указывает на высокие шансы отмены решения антимонопольного органа; в-третьих, даже если этого не произойдет, до завершения судебного спора и вступления решения в законную силу предписание можно не исполнять. Исход таких споров предсказать довольно сложно, поскольку, повторюсь, практика однозначно ни в пользу участников рынка, ни в пользу антимонопольных органов в настоящее время не сложилась»,— объясняет эксперт.

По словам Лидии Серебряковой, энергетические компании в первую очередь опираются на финансовую и бухгалтерскую отчетность. Антимонопольный же орган обычно доказывает, что включение всех или хотя бы части таких расходов, в соответствии с законом, не подлежит включению в тариф или что расходы завышены. Кроме того, нередко в рамках таких споров производится экспертиза, заключение которой также может сыграть значимую роль.

