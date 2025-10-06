Жители элитного района Брайтона жалуются на заброшенные особняки экс-главы РАО

Жители элитного района Витден-Вудс в английском городе Брайтон жалуются на то, что вид их района портят три заброшенных и разваливающихся особняка, принадлежащих бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову и его жене Кире. Об этом пишет газета Daily Mail. Как отмечает издание, особняки пустуют около десяти лет. Их несколько раз грабили, в них часто устраивают вечеринки подростки.

Как пишет Daily Mail, Сергей Федотов купил два дома в Брайтоне в 2012-м — они стоили £2,8 млн и £1,5 млн, третий особняк был куплен в 2014-м за £2,5 млн. Сергей Федотов был арестован в России в 2016-м, годом позже его приговорили к полутора годам колонии за мошенничество. В 2020 году он снова предстал перед судом — его приговорили к пяти годам колонии за мошенничество с выплатами авторских гонораров на сумму 762 млн руб.