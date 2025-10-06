«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Основная тема на мировых рынках — правительственный кризис во Франции. Это приводит к серьезным движениям на фондовом, валютном и рынке облигаций. Главный вопрос, который интересует инвесторов: что будет с курсом евро? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов разбирался в ситуации вместе с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Многие эксперты считают, что евро будет расти к доллару. Возможно ли это?

Владимир Зернов: Я думаю, что доллар оказался перепродан по отношению ко многим валютам, потому что в 2025 году очень мощное движение. И реализация рисков в Европе вполне способна оказать поддержку доллару против евро. Поэтому мировым аналитикам еще надо доказать свой анализ и предъявить какие-то дополнительные аргументы, почему же пара евро/доллар должна уйти выше 1,20 и закрепиться там на фоне развивающегося долгового кризиса, который только начался и может и усилиться на самом деле. Но единственным решением является восстановление доверия в первую очередь к бюджетной политике европейских государств, а до этого еще далеко. И текущий кризис — это именно неспособность очередного французского премьера, а их было очень много в последние годы, провести бюджет так, чтобы вернуть туда и налоговые повышения, и одновременно снижение расходов.

