В российской армии появился новый отдельный полк БПЛА

В Добровольческом корпусе (входит в Южную группировку войск Вооруженных сил РФ) на базе отряда БПЛА «Буревестник» сформирован отдельный полк беспилотных систем. Как отметили представители корпуса, реорганизация и масштабирование необходимы для расширения применения дронов в зоне ответственности подразделения и связаны с «растущим влиянием дронов на исход боевых действий в зоне СВО». Об этом сообщил ТАСС.

На новое подразделение возложены задачи по нанесению урона противнику, ведению разведки и оказанию ударной поддержки подразделениям. В полку сохранен костяк кадрового состава, боевой опыт и традиции базового отряда, который был создан еще в апреле 2024 года.

Это решение развивает курс на создание войск беспилотных систем как отдельного рода войск в ВС РФ, анонсированный президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года. В состав новых войск, формирование которых планировалось завершить в третьем квартале 2025 года, войдут, в частности, 7-й отдельный разведывательно-ударный полк, испытательный центр перспективных технологий «Рубикон» (создан в августе 2024 года для разработки и апробации новых систем) и центр специального назначения «Барс-Сармат», специализирующийся на комплексном применении БПЛА, робототехники и средств радиоэлектронной борьбы.

