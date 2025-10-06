В Ярославле затруднено дорожное движение

В Ярославле к вечеру понедельника, 6 октября, пробки достигли семи баллов. Движение затруднено на Московском проспекте, а также в центральной части города.

По данным «Яндекс. Карт», на Московском проспекте в районе ж/д вокзала и пересечения с улицей Мельничной произошли аварии. Еще одно ДТП отмечено в районе пересечения Американского и Косого мостов. Также, по словам очевидцев, не работают некоторые светофоры.

Самые сильные заторы наблюдаются на Которосльной набережной, проспекте Толбухина, улицах Большой Октябрьской, Ушинского, Советской, проспекте Октября, частично — на Собинова и Свободе, а также около автовокзала.

Алла Чижова