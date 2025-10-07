Китай приценивается к углю

Китайские покупатели начали предварительные переговоры с экспортерами энергетического угля из Индонезии и России о поставках в 2026 году, сообщает S&P Global со ссылкой на трейдеров. В случае РФ обсуждаются поставки на январь—март. Как говорится в обзоре аналитической компании, Россия остается ключевым поставщиком угля с более высокой калорийностью для китайских коммунальных предприятий, предлагая конкурентоспособные цены, несмотря на сохраняющиеся торговые барьеры, связанные с санкциями.

«Интерес к российскому углю также обусловлен возможностью диверсификации источников поставок и сохранения рычагов влияния в переговорах о ценах с индонезийскими горнодобывающими компаниями»,— цитирует S&P Global трейдера из Китая. Перебои с поставками угля из Австралии, отмечается в обзоре, привели к ограничению запасов на складах и увеличению сроков поставок, что также стимулировало китайских покупателей хеджировать риски за счет поставок из разных источников.

Как говорится в обзоре S&P Global, пока импортеры из КНР стремятся заключать краткосрочные контракты, в некоторых случаях на один квартал, а не на год, так как котировки энергетического угля в 2026 году вряд ли покажут значительный рост. Индонезийские добывающие компании, отмечают аналитики, в свою очередь настаивают на более долгосрочных контрактах и более гибких ценах.

Анатолий Костырев