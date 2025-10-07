Ладожский ДСК вышел с панелью

В Ленобласти продают один из крупнейших в стране заводов по выпуску CLT-панелей, используемых в деревянном домостроении. Земельный участок, само предприятие и оборудование, принадлежащее АО «Ладожский ДСК» и ООО «ПК Ладога Еврострой», выставили на торги за 2,6 млрд рублей. Эксперты называют цену высокой даже с учетом масштабов производства и потенциала завода. Несмотря на вероятную заинтересованность лотом со стороны крупных строительных холдингов и профильных инвесторов, ожидать быстрой реализации активов преждевременно, считают аналитики.

Арбитражный управляющий Олег Логинов выставил на банкротные торги имущество АО «Ладожский ДСК» и ООО «ПК Ладога Еврострой», на балансе которого числится расположенный в Ленобласти завод по производству используемых в деревянном домостроении CLT-панелей. Площадь производственных помещений комбината — около 40 тыс. кв. м. Полная проектная мощность — около 200 тыс. панелей CLT в год.

Само предприятие, как и земельный участок под ним, находятся в залоге у АО «Корпорация "МСП"», АО «МСП Банк», АО «МИР» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МИР» и УФНС России по Ленинградской области, следует из данных «Федресурса». Начальная цена лота — 2,619 млрд руб.

Завод по выпуску CLT-панелей был запущен Ладожским ДСК (принадлежит зарегистрированной в Великобритании SUB Industries) совместно с ООО «Производственная компания "Ладога ЕвроСтрой"» (учредителем является экс-глава ДСК Юрий Воробьев) в марте 2021 года в поселке Аврово Волховского района Ленобласти. Для строительства комбината «Ладога ЕвроСтрой» под поручительство Ладожского ДСК привлекала кредиты у МСП банка. Также компания получила целевой заем от ФРП (Фонд развития промышленности, входит в ВЭБ.РФ) на сумму 500 млн рублей.

В результате сложностей с обслуживанием долга банк предъявил заводу требования на почти 1,4 млрд рублей и инициировал банкротство компании. В октябре 2024 года Арбитраж Петербурга и Ленобласти признал АО «Ладожский ДСК» банкротом. Аналогичное решение было принято в отношении дочерней компании общества — ООО «Торговый дом "Ладожский ДСК"». Также суд признал банкротом ООО «ПК Ладога ЕвроСтрой».

По информации СМИ, интерес к активу в 2023 году проявляла АФК «Система», в состав которой входит лесопромышленный холдинг Segezha Group.

АО «Ладожский ДСК» зарегистрировано в Ленобласти в декабре 1997 года. Уставный капитал общества составляет 1,287 млрд рублей. Владеет ДСК зарегистрированная в Лондоне (Великобритания) SUB Industries LTD, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2024 года компания выручила 32,5 млн рублей. Чистый убыток за этот период составил 15,4 млн рублей. Гендиректором АО «Ладожский ДСК» до сентября 2024 года был Юрий Воробьев. Он же являлся бенефициаром ООО «ПК Ладога Еврострой».

Стоимость имущества, выставленного на торги, вызывает у руководителя отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева сомнения относительно ее адекватности. Эксперт говорит, что цена в 2,619 млрд рублей представляется достаточно высокой даже с учетом масштабов производства и потенциала завода, а реализация активов с первой попытки остается под вопросом.

Во многом это связано с уровнем ценового предложения и общей ситуацией на рынке недвижимости и промышленного оборудования. Несмотря на возможные трудности, заинтересованность со стороны крупных строительных холдингов и профильных инвесторов вполне вероятна, хотя ожидать быстрой реализации активов преждевременно, уточняет господин Гуляев.

По мнению медиаэксперта Bonus Fabula Дмитрия Кумановского, с 2022 года, когда цена на древесину рухнула из-за запрета на экспорт в Европу, производить CLT-панели стало невыгодно, в сравнении с традиционным деревянным домостроением, где нет дорогого производства и обработки на станках с ЧПУ.

Так как у АО «Ладожский ДСК» и ООО «ПК Ладога Еврострой» были заключены экспортные контракты, которые в 2022 году были аннулированы, вернуть кредит на 1,4 млрд рублей МСП банку предприятие не сможет из-за невысокой выручки и убытков. Единственный выход — это покупка завода «АФК Системой», имеющей такое же проблемное производство CLT-панелей на закредитованной Segezha Group (АО «Сокольский ДОК».— «Ъ-СПб») с целью создания национального чемпиона для поставок продукции в военные городки или на новые территории, говорит эксперт.

Владимир Колодчук