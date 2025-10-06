Тепло на добавленную стоимость

Арбитражный суд Курганской области отказал департаменту госрегулирования цен и тарифов региона во взыскании 406 млн руб. с ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). Истец добивался возврата в бюджет субсидий, выделенных на компенсацию недополученных доходов поставщику тепла в Шадринске. Департамент настаивал на том, что ответчик неправомерно оплатил средствами предприятия налог на добавленную стоимость. Ранее ведомство проиграло аналогичный спор на 500 млн руб. в судах трех инстанций.



ПАО «Курганская генерирующая компания» выиграла еще два спора с департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области о возврате бюджетных субсидий. В конце прошлой недели арбитражный суд региона отказал ведомству в удовлетворении иска о взыскании с поставщика тепла почти 243 млн руб. В конце сентября департамент получил отказ по требованию на сумму 163,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Оба иска департамент направил в суд в ноябре 2024 года. Тогда ответчиком выступало ООО «Шадринские тепловые сети». В 2025 году организация стала подразделением ПАО «КГК», назначенного правопреемником ответчика в этих делах. Департамент просил суд взыскать субсидии, выделенные компании из областного бюджета в 2023-м и 2024 годах на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения в Шадринске. Эти средства частично компенсировали поставщику тепла убытки, которые образуются из-за разницы между утвержденными тарифами и экономически обоснованными. В Курганской области обязательным условием для получения теплоснабжающими организациями бюджетной субсидии является направление средств на погашение просроченной задолженности за энергоресурсы.

В суде представители департамента настаивали на том, что основанием для возврата денег в бюджет стало нарушение условий использования субсидии, выразившееся в неправомерной оплате налога на добавленную стоимость, включенного в платежи за энергоресурсы.

На это нарушение департаменту указало управление Федерального казначейства по Курганской области после проверки в августе 2024 года.

«Курганская генерирующая компания» не признала иски. Ответчик указывал, что налог на добавленную стоимость является частью цены договора на поставку энергоресурсов. А размер кредиторской задолженности определяется исходя из цены договора, соответственно НДС является неотъемлемой частью кредиторской задолженности. Согласно материалам дела, полученные субсидии поставщик полностью направил на погашение задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

Суд решил, что «действия по уплате НДС ввиду правовой неопределенности не могут расцениваться в качестве противоправных, так как являются обязательными для ответчика и не противоречат целям предоставления субсидии».

«То обстоятельство, что в платежах за счет средств субсидии указан НДС 27,2 млн руб., не свидетельствует о существенном нарушении условий соглашения, поскольку ответчик не мог в вышеуказанных платежных поручениях не указать сумму НДС за поставленные энергоресурсы, так как в цену на газ и тепловую энергию входит налог на добавленную стоимость»,— говорится в одном из решений суда.

В феврале этого года Арбитражный суд Курганской области отказал департаменту госрегулирования цен и тарифов региона в удовлетворении аналогичного иска к ПАО «КГК» на сумму 500 млн руб. В июне этого года решение признал законным и обоснованным Восемнадцатый апелляционный суд, а в августе — Арбитражный суд Уральского округа. Доводы истца, ответчиков и суда по трем спорам аналогичные.

ПАО «Курганская генерирующая компания», созданное в 2006 году, с 1 января 2025 года является единой теплоснабжающей организацией в Кургане, Шадринске и ряде населенных пунктов Шадринского округа. С 2013 года КГК была единым поставщиком на большей части регионального цент­ра. В результате реорганизации в этом году дочерние компании — ООО «Шадринские тепловые сети» и ООО «Курганские теплоэнергетические системы» стали структурными подразделениями ПАО.

По итогам 2024 года выручка КГК составила 8,3 млрд руб. (7,4 млрд руб. в 2023 году), чистая прибыль — 603,5 млн (539,1 млн), чистые активы — 7,6 млрд руб. (7,2 млрд).

КГК связана с владельцами «Корпорации СТС» Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. По данным «СПАРК Интерфакс», 52,13% акций ПАО «КГК» принадлежат Фонду развития электроэнергетики (Курган), 22,25% — ООО «Холдинговая компания „Экологические системы“», одним из совладельцев которого является принадлежащее Алексею Боброву ООО «Инвест энергия». В числе учредителей холдинговой компании также значится ООО «Смарттех», 20% которого принадлежит Борису Артемовичу Бикову.

В середине сентября Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства активы, принадлежащие Алексею Боброву и Артему Бикову. В исковом заявлении фигурируют более150 ответчиков и третьих лиц. В числе последних ПАО «КГК», а также курганские АО «Водный союз», ООО «Курганская ТЭЦ», ООО «Курганский индустриальный парк» и челябинское АО «УСТЭК-Челябинск». Генпрокуратура РФ считает, что ответчики получили активы благодаря коррупционным связям с высокопоставленными чиновниками.

Юлия Гарипова