Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как кардинал де Ришелье связан с появлением скругленных ножей.

Александр Дюма здорово подпортил репутацию Арману Жану дю Плесси, кардиналу де Ришелье, который, конечно, с Анной Австрийской интриг не крутил и подвесок не брал. Вместо этого он основал французскую Академию наук, реставрировал Сорбонну, создал французский флот и усмирил религиозные распри.

А заодно приложил руку к созданию столовых приборов в знакомом нам виде. Во времена Ришелье знати для еды хватало кинжала, но после трех покушений вид холодного оружия лишал кардинала аппетита. Поэтому в 1637 году Ришелье повелел использовать за столом ножи со скругленными лезвиями. Идея пришлась по вкусу осторожному Людовику XIV, затем распространилась в заморских колониях и по всему миру.

Правда, после Второй мировой войны кинжалы вернулись на обеденный стол в виде заостренных ножей для стейка. Сильные мира сего не против. Жить стало лучше, жить стало безопаснее.

