Меркель назвала COVID-19 одной из причин конфликта на Украине

Одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия коронавируса в 2020 году, считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, поскольку президент России Владимир Путин в этот момент не хотел ни с кем встречаться, с ним нельзя было лично обсудить возникшие разногласия.

«Если вы не можете встречаться, если вы не можете обсуждать разногласия лично, то вы не сможете найти новые компромиссы»,— пояснила Ангела Меркель в интервью венгерскому телеканалу Partisan.

Ангель Меркель также заявила, что в 2021 году Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили против прямых переговоров Евросоюза с Россией. Они боялись, что Европа не выработает единую политику по отношению к РФ, добавила она. Бывший канцлер убеждена, что отсутствие таких контактов повлияло на дальнейшее развитие событий.

Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. За это время она провела несколько личных встреч с Владимиром Путиным, в том числе во время многочисленных визитов в Россию. Последний раз они проводили переговоры в 2021 году и, в частности, обсуждали украинский кризис.

