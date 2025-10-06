Посадки дают всходы

6 октября президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и выслушал его сообщение о том, как у нас сажают гораздо больше, чем раньше, причем речь идет о своем, доморощенном. А вообще-то все хорошо будет, потому что у нас есть самолет. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Патрушев сказал как есть. А ведь не все есть

Фото: пресс-служба президента РФ Дмитрий Патрушев сказал как есть. А ведь не все есть

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале встречи рассматривали, как обычно, альбом-презентацию.

И начало было обнадеживающее.

— За прошедшие шесть лет,— сообщил вице-премьер,— площадь новых насаждений достигла почти 8 млн гектаров, и вот уже несколько лет подряд лесов у нас появляется больше, чем выбывает.

— Хотел бы уточнить по лесам,— переспросил потом господин Путин.— Вы сказали, что мы лесов восстанавливаем больше, чем что?..

— Больше, чем у нас выбывает,— повторил Дмитрий Патрушев.— У нас выбывают леса в итоге пожаров, выбывают леса в итоге промышленного производства какого-то, которое ведется в лесах. Но мы сейчас занимаемся лесовосстановлением. У нас саженцы свои, которые мы используем при лесовосстановлении, и мы высаживаем леса сейчас больше, чем у нас по разным причинам его выбывает.

— Это очень приятно слышать! — отозвался президент.

Такими вот и должны быть новости для президента, неужели и всем не понятно?

Должно быть приятно.

А то вот про демографию, например, не получается сказать приятно. Выбывает больше, чем высаживается. И это больно.

А вот Дмитрий Патрушев может и про зерновые рассказать:

— В этом году урожайность зерновых больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого, мы можем себе позволить сделать прогноз — 135 млн тонн по зерновым! Пшеницы, это наша основная культура, ожидается порядка 88 млн тонн!

До уровня презентаций коллеги, вице-премьера Марата Хуснуллина, Дмитрию Патрушеву еще пока что, конечно, далеко, но, с другой стороны, уровень Марата Хуснуллина — это космос. И уж, будьте спокойны, не «Роскосмос».

— Хотел бы обратить внимание, что уже порядка шести лет сборы зерновых в России стабильно превышают 120 млн тонн,— подчеркнул Дмитрий Патрушев.— Это во многом стало возможным благодаря системной поддержке государства и внедрению передовых технологий. Но вместе с этим стоит задача в соответствии с вашим указом к 2030 году серьезно нарастить объемы производства. Поэтому сейчас ищем различные решения и ищем новые точки роста. В том числе это сбор двух урожаев с одного поля!

А вот это попробуйте.

Есть еще один чрезвычайно интересный почин.

— У нас появляются способы эффективно отвечать на погодные вызовы, в том числе за счет применения специальных самолетов для искусственного увеличения осадков,— сообщил вице-премьер.— Такой самолет есть, например, у Росгидромета. Он работал в этом году на Ставрополье, что позволило в принципе показать наивысшую урожайность! В других регионах юга, где самолет не работал, там была засуха, а на Ставрополье все было достаточно неплохо. Данную практику, я думаю, будем тиражировать по субъектам, которые подвержены у нас засушливым явлениям!

Жаль, конечно, что такой самолет на все сельское хозяйство бескрайней России только один. Даже признаваться в этом немного неловко. Но все-таки он есть.

А нельзя, например, хотя бы малую часть беспилотников направить на мирные цели? То есть не на мирные, конечно. На мирные не надо ни в коем случае. А для искусственного осеменения облаков?.. Или как это называется.

— Приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений тоже на сегодняшний день не вызывает у нас никаких вопросов,— рассказал тем временем Дмитрий Патрушев.— Я отмечу здесь, что производство удобрений растет: по итогам года объем произведенных удобрений должен превысить 65 млн тонн, то есть мы сполна обеспечены данной продукцией!

То есть объем произведенных удобрений примерно такой же, как объем произведенной пшеницы, и всего вдвое меньше, чем объем всех добытых зерновых. Дмитрий Патрушев обещал наращивать производство удобрений, а производство зерновых стабильно уже шесть лет, как он отметил, так что скоро, видимо, эти объемы тоже сравняются.

— Владимир Владимирович, отдельно хотел бы доложить, что продолжается большая работа по развитию нашей собственной селекции,— заявил вице-премьер... Результаты есть. Для сравнения: в 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%... По итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции. Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши, российские семена! Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи (то есть незасеянные, что ли, поляны.— А. К.), а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих! На сегодняшний день порядка восьми процентов посевов уже делается нашими собственными семенами!

Но все-таки, несмотря на восемь процентов, определенные прорехи, справедливости ради, еще остались.

— Животноводство! — объявил Дмитрий Патрушев.

Тут можно было предположить, что в кабинет введут коров и быков.

Но нет, не так.

— Объемы в мясном направлении по итогам года должны у нас достичь 17 млн тонн — это чуть выше, чем показатель 2024 года,— рассказал вице-премьер.— Производство молока тоже, по оценкам, несколько подрастет (вместе с коровами.— А. К.) и превысит 34 млн тонн!

— Мясные полуфабрикаты в два раза почти выросли, да? — заинтересовался презентацией президент.

— Выросли! — с энтузиазмом согласился Дмитрий Патрушев.— По определенным направлениям мы выросли. Но в целом есть позиции, по которым у нас есть небольшое снижение... По «пищевке» и по переработке. Это связано с непростыми экономическими условиями, которые…

— У вас сравнение идет с 2014 годом, да? — уточнил Владимир Путин.

— С 2014-м, да.

Что ж, вопрос президента был понятен. Разве можно сравнивать с 2014 годом? Тогда ведь еще даже Крым был не наш. А разве он не животноводческий в том числе?

— В 2024-м мы чуть больше произвели по ряду продуктов «пищевки» и переработки,— осторожно сообщил Дмитрий Патрушев.

Но вопрос, конечно, и он понял.

— При этом я подчеркну,— продолжал он,— что внутренний рынок у нас полноценно обеспечен продукцией! Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем.

Он не уточнил, кто такие «мы».

Но стоит согласиться, что в такой ситуации есть «мы» и «они».

— С учетом этого продолжается развитие аграрного экспорта. В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая,— признал вице-премьер.— Мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на данную продукцию. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей. И мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы его поставок, я думаю, серьезно увеличатся.

Экспорт зерновых был, возможно, главной гордостью новой российской экономики, однако то, что Дмитрий Патрушев нашел в себе силы публично признать, что больше это не так, делало ему честь. Но не экономике.

Тем более не мировой экономике.