Бывший премьер Франции обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща. По словам Себастьена Лекорню, это стало одной из причин для отставки менее чем через месяц после назначения, сообщает BFMTV. Он отметил, что в таких условиях его работа оказалась бы парализована. В частности, Лекорню не устроила реакция депутатов на его обещание не применять статью конституции, которая позволяет правительству обходить голосование. Оппозиционные парламентарии отметили, что этот шаг лишит их возможности обсуждать инициативы премьер-министра.

Кроме того, Лекорню подчеркнул, что ни одна политическая сила страны не пошла на компромисс с правительством. По мнению политика, в дальнейшем это привело бы к нестабильности и даже досрочным президентским выборам. Лекорню фактически расписался в собственной некомпетентности, считает французский журналист Дмитрий де Кошко: «Лекорню не удалось сформировать правдоподобное правительство. Это дошло до комизма, поскольку он назначил министров, которые уже были в предыдущем правительстве, получившем вотум недоверия от парламента. Более того, он вернул Жака Лемера, который несколько дней назад объявил о завершении политической карьеры и уехал в Швейцарию.

Не стоит забывать, что Лемер был министром экономики, а сейчас экономическая ситуация во Франции катастрофическая. Назначение Лемера было провокацией, и Лекорню сделал это по приказу президента Эмманюэля Макрона. Брюно Ретайо, вновь назначенный министром внутренних дел, представляет партию "Республиканцы", которая участвовала в правительствах, но имеет мало депутатов, что снова делает правительство меньшинства. Ретайо даже не знал, что Лемера снова позовут в правительство. Какие сейчас опции у Макрона? Снова распустить Национальную ассамблею и провести новые выборы. Возможно, это то, чего хочет "Национальное собрание", бывший "Национальный фронт", Марин Ле Пен. Однако это мне кажется маловероятным и неправдоподобным».

Депутат Европарламента от Франции Жульен Санчез в переписке с “Ъ FM” заявил, что Эмманюэль Макрон стремительно теряет поддержку в обществе. По его словам, Елисейский дворец все хуже управляет страной, и это в первую очередь отражается на экономике. Французский долг перед партнерами по ЕС сейчас превышает €3 трлн, а реальные зарплаты упали, добавил Санчез.

С высказываниями депутата согласен и руководитель программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Однако, по его мнению, такая ситуация характерна не только для Франции: «Я считаю, что во Франции особенно болезненно воспринимается размывание социального государства. Это будет происходить повсеместно, поскольку, когда экономика европейских стран не является локомотивом и ее роль в мировой экономике падает год от года, рассчитывать на возвращение даже к тому уровню благосостояния, который был 25-30 лет назад, невозможно.

Люди будут беднеть, и это неизбежно. В Европе давно говорят о том, что недопустимо, чтобы дети жили хуже своих родителей, но, к сожалению, это будет происходить. В разных странах ситуация будет развиваться по-разному, но в целом европейцы проигрывают в сегодняшних экономических гонках. Французы реагируют на это острее других, потому что у них было наиболее социальное государство с короткой рабочей неделей, длинными отпусками и сильным профсоюзным движением, которое добивалось высоких зарплат, не соответствующих уровню производительности труда».

Себастьен Лекорню проработал на посту премьера Франции всего 27 дней — это самый короткий срок за всю историю страны. На посту главы правительства Лекорню сменил Франсуа Байру, который покинул свой пост после объявления вотума недоверия.

