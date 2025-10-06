«Все люди взрослые и должны понимать ситуацию»

Мировые СМИ практически уверены, что в случае, если в ближайшие дни удастся договориться по Сектору газа, шансы Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира существенно возрастают. Сам глава Белого дома не скрывает, что заслуживает данной награды. При этом правительство Норвегии опасается давления со стороны Вашингтона. Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что действующая система награждений безвозвратно устарела.

Наступила решающая неделя. В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира за 2025 год. На высокую награду выдвинуто 338 кандидатов, включая 244 частных лица и 94 организации. Главным соискателем, как известно, является Дональд Трамп, что он сам по большому счету не скрывает. Более того, по информации многочисленных западных СМИ, глава Белого дома намекнул Норвегии, что может пересмотреть торговые пошлины для этой страны. Нет, конечно, это с Нобелевской премией не связано. Однако, как говорится, все мы люди взрослые и должны понимать ситуацию. А вот что говорил сам 47-й президент Соединенных Штатов на эту тему: «Они отдадут ее [премию] какому-нибудь парню, который ни черта не сделал. И такой результат станет большим оскорблением для США».

В 2024 году премию мира получила японская общественная организация «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), которая представляет или объединяет выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Смысл награждения в том, что они пытаются активно привлечь внимание всего прогрессивного человечества к теме ядерной зимы. Нобелевский комитет очень обеспокоен разговорами о так называемом понижении порога применения ядерного оружия, поэтому принял соответствующее решение. К слову, о пороге активно говорят и в России. Впрочем, речь не совсем об этом.

Трамп говорит: «Я остановил шесть войн». С этим, конечно, можно поспорить, но он действительно пытается. Сейчас как раз есть шанс завершить один из самых страшных конфликтов на Ближнем Востоке. Понятно, очень хочется подписать сделку именно к пятнице. При этом награждают структуру, которая, может быть, и уважаемая, но говорить, как известно, — одно, а делать — совсем другое. Барак Обама получил в 2009 году Нобелевскую премию мира с формулировкой «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми», тогда как страна вела по меньшей мере две войны — в Ливии и Афганистане. Плюс 44-й президент Соединенных Штатов активно поддерживал «арабскую весну», снял санкции с Ирана и так далее и тому подобное.

Чем все это завершилось — известно. Последствия мировое сообщество расхлебывает по сей день. Сам же он при этом признал, что получил премию авансом. Не совсем он ее заслуживал. К чему, собственно, все это? Мы отнюдь не болеем и не агитируем за Дональда Трампа. Однако приходится постоянно возвращаться к одному и тому же: международные институты настолько оторвались от реальности, что живут в некоем отдельном коконе, где действуют свои законы и свои нравственные понятия. Ко всему происходящему в мире они имеют опосредованное отношение. Конечно, бывают исключения из правил, но в общем и целом это тенденция, которую нельзя назвать положительной.

Дмитрий Дризе