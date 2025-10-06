В четырех судах Ставрополья назначены новые судьи

Президент России подписал указ №706 от 6 октября 2025 года о назначении судей в суды Ставропольского края. Указ опубликован на портале правовой информации.

На должность председателя Изобильненского районного суда назначен Павел Павлович Кулик, который ранее занимал пост заместителя председателя этого суда. Светлана Владимировна Харенко получила назначение судьей Ипатовского районного суда. Светлана Михайловна Королева стала судьей Промышленного районного суда города Ставрополя. Юлия Юрьевна Святышева приступила к обязанностям судьи Пятигорского городского суда.

Все назначения обусловлены статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации и федеральным законом №30-ФЗ об органах судейского сообщества. Новые судьи назначены на шестилетний срок.

Станислав Маслаков