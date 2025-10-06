Бывшего советника Чемезова арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство

Бывший советник экс-вице-губернатора Олега Чемезова Денис Лякишев арестован на 10 суток, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, вечером 29 сентября Денис Лякишев возле входа на станцию метро « Площадь 1905 года» громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, не реагировал на замечания, чем нарушал общественный порядок, проявляя неуважение к обществу.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу»,— говорится в сообщении.

Денис Лякишев родился в Кургане, в 1996 году закончил Институт ФСБ России в Екатеринбурге. С 1995 по 2010 год господин Лякишев служил в Управлении ФСБ по Свердловской области. В 2017-2018 годах Денис Лякишев работал старшим референтом в аппарате государственной думы. В декабре 2021 года был назначен советником вице-губернатора Олега Чемезова.

Полина Бабинцева