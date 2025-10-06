Спортдиректор «Рубина»: Легионеры отказываются ехать в Россию из-за стереотипов

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба рассказал о сложностях с приобретением иностранных футболистов на фоне текущей политической ситуации. Об этом он заявил в интервью Sport24.

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о сложностях с приобретением легионеров

По словам господина Дзюбы, у легионеров сохраняются стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. «До сих пор бывает так: связываешься с футболистом, еще финансы не обсудил — и слышишь: „Нет, в Россию не поеду“. Сумасшедшая антироссийская пропаганда формирует у футболистов такое восприятие», — отметил спортдиректор.

Господин Дзюба привел в пример подписание Игора Вуячича два года назад, который перешел из «Партизана» за €1 млн. «Игор удивляется: „Здесь в аэропорту людей столько — прилетают, улетают, жизнь кипит!“ Я со смехом: „А как должно быть?“ — „У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого! А у вас что, живут нормально?“ Это стало для него шоком», — рассказал Константин Дзюба.

В то же время господин Дзюба отметил, что когда игроки приезжают в Казань, они впечатляются. «Есть дискомфортные вещи вроде проблем со связью, но внимание на них никто не акцентирует», — подчеркнул он.

По данным Transfermarkt, в нынешнем сезоне «Рубин» подписал трех легионеров: нападающего Жака Сиве из французского «Генгама» за €2,5 млн, защитника Денила Мальдонадо из румынского «Университатя Крайова» за €1,6 млн и экс-игрока «Ливерпуля» — правого защитника Андерсона Арройо из испанского «Бургоса» за €1 млн.

