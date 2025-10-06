В Дагестане возбудили дело в отношении государственного учреждения

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по дополнительному эпизоду деятельности бывшего сотрудника госучреждения, подозреваемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканское управление СУ СК по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители также продолжают расследование дела, возбужденного в отношении участников организованной группы сотрудников ГБУ РД «Дагтехкадастр», управления Росреестра по Дагестану и жителей республики, подозреваемых в получении и даче взяток. В ходе расследования установлен дополнительный эпизод преступной деятельности бывшего начальника отдела по работе с заявителями «Дагтехкадастра».

Следствие считает, что обвиняемый в декабре 2023 года получил от представителя коммерческой организации 700 тыс. руб. за вынесение решения об установлении заниженной кадастровой стоимости трех земельных участков на улице Даганова в Махачкале.

Уголовное дело также возбуждено в отношении подозреваемого в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев