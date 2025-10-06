Двух жителей Минеральных Вод будут судить за кражу на сумму более 13 млн рублей

В Промышленный районный суд Ставрополя поступило уголовное дело, фигурантами которого стали два жителя Минеральных Вод. Их обвиняют в краже, совершенной организованной группой с незаконным проникновением в жилище, с причинением ущерба в значительном и крупном размерах (ч. 4 ст. 158 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые действовали в Минеральных Водах в составе преступной группы с марта 2022 года по сентябрь 2024 года. Они совершали кражи денежных средств, ювелирных изделий и иного имущества из жилых помещений граждан. Ущерб превысил 13 млн руб. Также один из обвиняемых незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания 12 патронов к боевому пистолету.

Деятельность преступной группировки пресекли в сентябре 2024 года.

Мария Хоперская