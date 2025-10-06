В Волжском главу «Азимута» подозревают в хищении 52,7 млн при капремонте школы

В Волжском Волгоградской области в отношении гендиректора ООО «Азимут» Кирилла Шорохова возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 52,7 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Волжского выяснила, что в декабре позапрошлого года МОУ СШ № 32 «Эврика-развитие» заключило с ООО «Азимут» контракт на капремонт образовательного учреждения и оснащение здания. Подрядчик не выполнил работы в установленный срок. На сегодняшний день объект готов на 20%.

Заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке. Кирилл Шорохов получил 52,7 млн руб. бюджетных средств, которые перевел на личные банковские счета и распорядился ими по своему усмотрению. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела. По ее инициативе суд постановил заключить Кирилла Шорохова под стражу.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в рамках контракта ООО «Азимут» предстояло завершить работы и сдать объект к началу учебного 2025 года. Более 1 тыс. школьников пришлось перераспределить по другим учебным заведениям.

Павел Фролов