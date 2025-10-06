Нижегородского предпринимателя осудили за гибель рабочего в прессе для отходов

В Нижнем Новгороде суд признал местного предпринимателя винновым в смерти рабочего при прессовке пластиковых отходов. По данным регионального управления СКР, предпринимателя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2025 года на предприятии, расположенном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода во время работы голову рабочего придавило механическим прессом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Во время расследования было установлено, что именно обвиняемый в нарушение требований трудового законодательства без соответствующей подготовки допустил потерпевшего к выполнению работ на гидравлическом прессе.

Андрей Репин