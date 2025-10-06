Рейв для выгоревших, «Сияние» Кинга и гастроли омской «Галерки»

На вторую неделю октября культурно-выставочные пространства Нижнего Новгорода подготовили лекции об искусстве и фотографии, новые спектакли, обсуждение книг и фильмов. В городе пройдут гастроли московского и омского театров, инженерно-техническая ярмарка, фестиваль научного кино и «Российская книжная неделя». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия по Дому Эвениуса

Фото: Правительство Нижегородской области Экскурсия по Дому Эвениуса

Фото: Правительство Нижегородской области

3 октября на улице Студеной, 45 после реставрации открылся старинный Дом провизора Николая Эвениуса — внука первого аптекаря Нижнего Новгорода. В здании XIX века заработало культурное пространство, музей-театр и кафе с «аптекарскими» десертами: «лечебными помадками», пирожными в виде пилюль, таблеток и аптечек. Дом можно посетить самостоятельно (100 руб.), с аудиогидом (200 руб.) или экскурсоводом (350 руб.). Для групп проводят театральные спектакли (от 750 руб. за человека).

6 октября в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Сормовский» на улице Коминтерна, 105 покажут запись спектакля Театра имени Пушкина «Таланты и покойники» по единственной пьесе Марка Твена «Жив или мертв». Это история о молодом, бедном и талантливом художнике и его друзьях, которые разыгрывают фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы. Главную роль исполнит Сергей Лазарев. Сеанс начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книжная ярмарка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Книжная ярмарка

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 6 по 12 октября в Нижнем Новгороде впервые пройдет «Российская книжная неделя». Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке. 10-12 октября в пассаже Главного ярмарочного дома на улице Совнаркомовская, 13 состоится Первая нижегородская книжная ярмарка. В программе — встречи, интерактивы, мастер-классы, презентации книг, поэтические вечера. Нижегородцы и гости города смогут посетить лекции о комиксах, кулинарной литературе и продвижении классики в эпоху рилсов и соцсетей, узнать больше о режиссере Андрее Тарковском, писателях Эдуарде Лимонове, Максиме Горьком, Сергее Есенине, Владимире Высоцком и Александре Пушкине. Полная программа опубликована на сайте мероприятия. Вход на фестиваль свободный.

7 октября в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Эдуард Мане. Художник между прошлым и будущим». Слушатели смогут проследить, как тело перестало быть частью мифологических и аллегорических сюжетов и стало частью реальности. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 1 тыс. руб.

7 октября в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади покажут спектакль московского театра «Ленком Марка Захарова» «Все оплачено». Комедия рассказывает историю богатого господина, который с помощью денег пытается купить себе счастье: друзей, семью и любовь, нанимая для этого бродячего художника, безработную актрису и куртизанку. Однако постепенно «домашний театр» превращается в реальность, герои начинают по-настоящему вживаться в свои роли. В главных ролях — народные артисты России Дмитрий Певцов, Анна Якунина, Андрей Леонов. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1,8 до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Все оплачено». Актеры Андрей Леонов и Андрей Соколов

Фото: Полина Капица, театр «Ленком Марка Захарова» Спектакль «Все оплачено». Актеры Андрей Леонов и Андрей Соколов

Фото: Полина Капица, театр «Ленком Марка Захарова»

7 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля откроется фестиваль актуального научного кино (ФАНК). В программу вошли пять документальных фильмов о науке, технологиях и будущем. В первый день зрителям покажут фильм «Идеи и технологии, меняющие мир» (Россия, 2023). Режиссеры и ученые объединились, чтобы снять кино об исследованиях в области медицины, термоядерной энергетики, гуманитарных наук, экологии и других. Сеанс начнется в 19:00, вход по регистрации.

9 октября в общественном пространстве «Сбера» «Гараж» на улице Октябрьской, 35 пройдет обсуждение романа американского писателя Стивена Кинга «Сияние» и его экранизаций. Лекторий проведут драматург и кинокритик Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный.

10 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Нижний Новгород. НГХМ. Малевич. Косарь». Специалист расскажет, кто такой Казимир Малевич, как он искал точку равновесия между небом и землей, планетарным будущим и вечным прошлым и почему его «Крестьянский цикл» — это утопия о новом человеке. Лекция начнется в 19:00, билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал

10-11 октября в общественном пространстве «Сбера» «Гараж» на улице Октябрьской, 35 состоится инженерно-техническая ярмарка «Вектор». В программе — мастер-классы по разработке программного обеспечения, созданию 3D-моделей и 3D-печати, использованию популярных платформ и языков программирования, показательные соревнования по робототехнике, демонстрация дронов для аэрофотосъемки, мониторинга и доставки, полеты на симуляторе. Также посетители смогут поучаствовать в технических викторинах, мастер-классах и образовательной программе от спикеров «Сбера», «Школы 21» и производственных предприятий Нижнего Новгорода. В пятницу ярмарка будет работать с 13:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

С 10 по 12 октября в Театре комедии на улице Грузинская, 23 — гастроли омского драматического театра «Галерка». Артисты представят спектакли «За двумя зайцами» (комедия в двух действиях), «Фрол Скабеев» (святочные гулянья в двух действиях) и «Во всю ивановскую» (история лирического знакомства с песнями, танцами, ночной погоней, мистикой и мытьем в бане). Спектакли будут начинаться в 18:00. В продаже остались билеты от 2 до 3 тыс. руб.

11 октября в учебном театре Нижегородского театрального училища на улице Большая Покровская, 4А состоится премьера спектакля «Ты только представь. История о Ежике и Медвежонке» по мотивам сказок Сергея Козлова. Начало в 13:00, билет стоит 250 руб. А в 18:00 студенты представят спектакль «Дети солнца» по одноименной пьесе Максима Горького. По сюжету в каждого из членов одной семьи влюбились, но на все признания влюбленные получили отказ, после чего один из них повесился, а девушка, за которой тот ухаживал, сошла с ума. Билет на спектакль стоит 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

11 октября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет органный концерт «Творения великих». Пианист Егор Нечаев исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Рене Беккера, Теодора Дюбуа, Сезара Франка, Найджела Огдена, Томазо Альбинони и Густава Холста. Выступление начнется в 16:00. Обычный билет стоит 900 руб.

11 октября краевед Антон Марцев проведет экскурсию по доходному дому Авдотьи Скворцовой на улице Короленко, 18. Искусствовед и городской исследователь расскажет о прежних жильцах, их секретах, особенностях быта и сохранившихся деталях рубежа XIX-XX веков. Мероприятие начнется в 17:00, билет стоит 950 руб.

11 октября в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» на проспекте Гагарина, 35 пройдет «Рейв для выгоревших». На фоне полнокупольной графики мягкие Lo-Fi биты Романа Алексеевнина (проект PCHBLK) соединятся с джазовыми импровизациями Тони Карапетяна. Мероприятие начнется в 21:00. Билет стоит 1,3 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева

Какие выставки продолжают работу До 12 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Как это было… Сергей Сорокин. Живопись». До 12 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 открыта выставка пяти нижегородских художников Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина «Черный пруд. Пять отличий». До 12 октября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка «Шепот эмоций». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 31 октября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Закулисье глянца», созданная совместно с журналом «НН.Собака.ru». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 9 ноября в «Цехе» на улице Варварская, 32 открыта групповая выставка «Формат был изменен». До 9 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «На Покровку по грибы». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» (часть Первой международной биеннале экологического искусства) и выставка «Бумага. Смешанная техника». До 16 ноября в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыты выставки «Пурпурные рукава» и «Магия останавливать время». До 17 ноября в пространстве Русского музея фотографии «Усадьба» на улице Большая Печерская, 21 открыт объединенная выставка «Терминала А», FUTURO, «Галереи 9Б» и студии «Тихая» «Хрупкий слой» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 23 ноября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Век пластика», созданная Московским музеем дизайна.