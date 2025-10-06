Губернатор Владимиров: Ставрополью нужны 150 млрд рублей на инфраструктуру
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на парламентских слушаниях о проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы заявил, что региону требуется порядка 150 млрд рублей до 2030 года на развитие инфраструктуры, пишет ТАСС.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Губернатор отметил, что ежегодно нужно вкладывать около 6 млрд рублей в 30 опорных пунктах края для улучшения качества жизни. Он подчеркнул, что для мобилизации этих средств необходимо ввести инфраструктурный сбор — дополнительный платеж в тарифах на коммунальные услуги и инфраструктуру. Он предложил 5% отчислений с рынка инфраструктуры, что позволит дополнительно направлять на развитие порядка 5 млрд рублей в год.
Владимир Владимиров призвал Минфин поддержать эту инициативу, отметив, что министерство пока единственное не дает согласие на эксперимент. Он сопоставил предложение с успешным опытом введения туристического сбора и заверил в реализуемости инфраструктурного сбора как механизма целевых инвестиций.
В Совете Федерации губернатор представил проект строительства нового водозабора мощностью 300 тыс. кубометров в сутки стоимостью более 6 млрд рублей, который обеспечит устойчивое водоснабжение жителей ставропольской агломерации. Проект поддержан федеральными властями.