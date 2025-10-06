Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о нейросети, способной просчитывать риск развития более чем тысячи заболеваний с горизонтом до 20 лет вперед.

Гаданиям и предсказаниям в медицине не место. Тем не менее европейские ученые разработали искусственный интеллект, способный прогнозировать развитие свыше тысячи заболеваний на 20 лет вперед. Модель Delphi-2M читает историю болезни, анализирует образ жизни и сообщает, будут ли у человека проблемы с кожей, рак или ему стоит позаботиться о своем сердце? Кроме того, нейросеть способна генерировать гипотетические сценарии, которые год за годом появятся в вашей медицинской карте. Прежде такие инструменты могли сфокусироваться и исследовать только одну конкретную болезнь.

Как и любая мощная технология, Delphi-2M не панацея и не безупречное решение. Модель обучена на участниках из UK Biobank, преимущественно, на гражданах Великобритании с определенным уровнем дохода и доступом к медицине иного уровня. А как она себя покажет на людях с другими генетическими, социальными, экологическими условиями? Уже в эксперименте на материалах жителей Дании точность прогнозов немного упала, хоть и все равно была впечатляющей. К тому же не все заболевания развиваются линейно, и не всегда все жизненные обстоятельства попадают в медицинскую карту.

Но самое главное, вероятность — это не гарантия, обращают внимание в научном сообществе. К точности искусственного интеллекта уже масса вопросов, а имея на руках его неутешительные предсказания, ипохондрики, например, могут тревожиться еще больше и принимать опасные решения. В конце концов, здоровье — это не прогноз погоды.

Анна Кулецкая