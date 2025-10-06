Бывшая супруга экс-депутата заксобрания Прикамья избежала банкротства

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по делу о признании несостоятельной ИП Юлии Телепневой, бывшей супруги депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Об этом сообщает «РБК-Пермь». С заявлением о ее банкротстве обратилась ФНС, мотивируя свои требования наличием задолженности по налогам и сборам в размере 1,6 млн руб. В итоге господа Телепнева закрыла долг частично, выплатив 1,2 млн руб. основного долга. Оставшейся задолженности не достаточно для признания ИП банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ее бывший супруг Александр Телепнев в марте 2023 года был приговорен к четырем годам колонии за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. 7 октября суд рассмотрит вопрос о замене вида наказания с колонии поселения на принудительные работы. Первая инстанция в удовлетворении соответствующего заявления господина Телепнева отказала, он обжалует это решение в апелляционном порядке.