«Лента» прекращает сотрудничество с производителем брендов Vanish, Tiret, Calgon

Российский ритейлер «Группа Лента» разрывает контракт с производителем Reckitt. Он выпускает продукцию брендов Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и других. В пресс-релизе компании отметили, что условия размещения Reckitt недостаточно прозрачны и не обеспечивают стабильную низкую цену при доходности ритейлера.

«Речь идет о модели «net-net», которая предполагает отказ от бонусов, выплачиваемых торговой сети поставщиком. <...> Поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на «net-net», что вынудило руководство сети принять решение о разрыве деловых отношений с Reckitt»,— уточняется в пресс-релизе.

В «Группе Лента» отметили, что условия поставщика заставляли ритейлер работать с отрицательной наценкой до -20%. Продукцию Reckitt компания заменит отечественными товарами.