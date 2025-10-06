Раскрыт секрет толерантности киллеров

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена «за фундаментальные открытия, связанные с периферической иммунной толерантностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экране лауреаты Нобелевской премии 2025 года: Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл (в центре) и Шимон Скагучи

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters На экране лауреаты Нобелевской премии 2025 года: Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл (в центре) и Шимон Скагучи

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters

Ее лауреатами стали американцы Мэри Брункова и Фред Рамсделл и японец Симону Сакагути. Они показали, как иммунная система защищает нас от внешних патогенов, не убивая при этом собственные клетки. Проще говоря, почему мы все не болеем серьезными аутоиммунными недугами, а напротив, они встречаются довольно редко.

В работах этих ученых были идентифицированы регуляторные Т-клетки, которые регулируют иммунный ответ по принципу двух ключей и не дают иммунным клеткам атаковать наш собственный организм. Сбой этой системы, собственно, и является причиной аутоиммунных заболеваний. По мнению Нобелевского комитета, полученные ими результаты открывают путь к разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний, а также обеспечению более эффективного лечения рака и снижению осложнений после трансплантации стволовых клеток и органов.

Несмотря на широкое разнообразие живой природы, в своей основе она довольно однообразна — всего четыре нуклеотида и 20 аминокислот. Узнавая короткие аминокислотные последовательности на поверхности патогенов для их последующего уничтожения, иммунная система может случайно настроиться на такую последовательность, которая встречается в организме самого человека. Именно поэтому часто аутоиммунные заболевания следуют за перенесенными инфекциями. Список таких заболеваний очень широк: волчанка, ревматоидный артрит и рассеянный склероз. Они поражают пациентов всех возрастов часто с разрушительными или даже смертельными последствиями. И именно регуляторные Т-клетки стоят на защите от этих патологий.

Как водится, история вопроса уходит в уже далекие 1990-е годы, когда была выявлена линия мышей, у которой спонтанно развиваются аутоиммунные заболевания. В отсутствие инструментов для выявления конкретной мутации, приводящей к этому заболеванию, работы затянулись до 2000-х годов, когда было показано, что при дефиците регуляторных Т-клеток у мышей и у человека спонтанное развитие аутоиммунной патологии может быть обусловлено мутациями в гене Foxp3.

Интересно, что Сакагути работал отдельно от Брунковой и Рамсделла. Но продвигаясь независимо и изучая функции Т-клеток и интересный фенотип мышей, они спустя десятилетие нашли точку пересечения, а еще через 20 лет получили Нобелевскую премию. Сейчас картина специалистам ясна. А если говорить простым языком, то ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые теперь известны как регуляторные Т-клетки и контролируют другие иммунные клетки, в том числе клетки-киллеры, заточенные на уничтожение нежелательных пришельцев, но иногда выходящие из-под контроля. Тем самым обеспечивается толерантность нашей иммунной системы к собственным тканям.

Хотя Нобелевский комитет умалчивает об этом, но присуждение премии в этом году следует сразу после регистрации в РФ лекарства от тяжелого аутоиммунного заболевания — болезни Бехтерева. Российские ученые под руководством ректора РНИМУ имени Пирогова Сергея Лукьянова смогли вычислить из множества один строго определенный тип Т-клеток, нарушение в работе которых ведет к развитию заболевания. Специфически нейтрализовав их с помощью специальных антител, исследователи смогли и снять аутоиммунную нагрузку на суставы, и сохранить действие иммунной системы в отношении настоящих патогенов. Такой первый в своем классе препарат доказывает, что фундаментальные открытия имеют сегодня прямое медицинское применение.

Алексей Дейкин, НИУ БелГУ