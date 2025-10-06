Минимущества купило помещения в здании на Малой Ямской за 36 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выкупило у предпринимателя Вадима Глухова 13 нежилых помещений в здании на улице Малой Ямской, 78-78а в Нижнем Новгороде. Как указано в реестре контрактов, стоимость составила почти 36,4 млн руб.

Площадь помещений составляет от 7,3 до 51 кв. м. стоимость — от 1,1 до 7,65 млн руб.

Добавим, в здании на улице Малой Ямской, 78 находится, в том числе, минздрав Нижегородской области.

Галина Шамберина