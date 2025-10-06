В Самарской области построят производство оборудования для нефтяников

Новый резидент индустриального парка «Преображенка» планирует построить производственный комплекс по изготовлению нефтепромыслового оборудования. Соответствующее соглашение подписано с компанией-инвестором, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Фото: http://sv-bob.livejournal.com Фото: http://sv-bob.livejournal.com

Предприятие будет специализироваться на выпуске систем очистки и диагностики трубопроводов. Продукция востребована на рынке России и стран СНГ. Планируется, что ее будут поставлять крупнейшим компаниям нефтяной и газовой промышленности. Запустить производство собираются в 2027 году. Инвестиции в проект составят более 110 млн руб.

Руфия Кутляева