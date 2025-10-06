Матвиенко отметила важность разработки новых источников доходов в России

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность обновления доходной базы бюджета в условиях сокращения традиционных источников финансирования. Об этом она заявила на парламентских слушаниях о бюджете на 2026-2028 годы.

«Необходимо разрабатывать новые источники доходов, я бы сказала, "глубинного залегания"»,— подчеркнула Валентина Матвиенко. При этом она не уточнила, что именно подразумевается под этим термином.

Совет федерации, добавила спикер Совфеда, предлагает ряд дополнительных мер, среди которых сокращение неэффективных налоговых и таможенных льгот для субъектов экономики, оптимизация расходов и внедрение более точечных механизмов субсидирования.